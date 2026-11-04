CCOO, SSM y CSIF han convocado una concentración el próximo 5 de noviembre a las 12:30 frente a la Dirección General de la Marina Mercante, en Madrid, en defensa del servicio público de Salvamento Marítimo.

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Los sindicatos denuncian la grave e insostenible situación que atraviesa Salvamento Marítimo, caracterizada por la falta de personal y el progresivo deterioro de las condiciones laborales, que ha llevado a muchos centros a operar con dotaciones mínimas.

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La falta de respuesta y la falta de voluntad de diálogo por parte de la dirección de SASEMAR y del Ministerio de Transportes se suman a la problemática, mientras que los sindicatos advierten que este deterioro puede comprometer la seguridad del servicio público.

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Los organizadores de la movilización exigen soluciones urgentes, refuerzo de las plantillas y respeto a los derechos laborales de los trabajadores que operan en un servicio esencial para la seguridad marítima y la protección de la vida humana en el mar.

La concentración se convoca en un contexto de bloqueo en la negociación del IX Convenio Colectivo, con decisiones que amenazan la continuidad de los centros de coordinación de salvamento, lo que ha llevado a los sindicatos a exigir una respuesta inmediata por parte de los responsables políticos.