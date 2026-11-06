TOLEDO — La evolución sanitaria de los afectados por el trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) refleja un lento pero progresivo descenso de los ingresos hospitalarios, aunque la atención sigue centrada en el estado de los pacientes más graves. Actualmente, dos personas continúan ingresadas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) tras recibir el alta médica varios heridos en las últimas horas.

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Evolución de la asistencia hospitalaria y altas recientes

El balance facilitado por las autoridades sanitarias detalla la situación de los pacientes que aún permanecen bajo supervisión médica en los diferentes centros de referencia:

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Reducción de ingresos: El número global de hospitalizados se sitúa en torno a la treintena, repartidos entre centros de Castilla-La Mancha y de la Comunidad de Madrid, tras las altas concedidas en los últimos días al estabilizarse favorablemente sus lesiones.

El número global de hospitalizados se sitúa en torno a la treintena, repartidos entre centros de Castilla-La Mancha y de la Comunidad de Madrid, tras las altas concedidas en los últimos días al estabilizarse favorablemente sus lesiones. Pacientes críticos: Del total de ingresados, los casos más delicados se concentran en las unidades de cuidados intensivos, donde dos pacientes continúan luchando por su recuperación bajo estricto seguimiento facultativo.

Del total de ingresados, los casos más delicados se concentran en las unidades de cuidados intensivos, donde dos pacientes continúan luchando por su recuperación bajo estricto seguimiento facultativo. Coordinación médica: Los equipos de urgencias y especialistas mantienen el dispositivo de apoyo psicológico y médico continuado tanto para los heridos como para sus familiares, mientras avanza la recuperación física de los afectados por el trágico siniestro que conmocionó a la red de alta velocidad.

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