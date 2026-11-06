El cuerpo, localizado este viernes frente a los depósitos de Cepsa, presentaba signos de llevar bastante tiempo sin vida según las primeras estimaciones de la Guardia Civil.

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Agentes de la Guardia Civil han recuperado en la mañana de este viernes el cuerpo sin vida de un varón en la costa de Ceuta, concretamente en la playa de Benítez, situada frente a los depósitos de Cepsa.

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Según han confirmado fuentes oficiales a El Faro de Ceuta, el fallecido vestía un pantalón negro corto y unas mallas. Debido al estado en el que se encontraba el cuerpo, las primeras estimaciones apuntan a que llevaba bastante tiempo fallecido en el medio acuático, un extremo que deberá ser concretado de forma oficial una vez se le practique la autopsia.

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Investigación abierta para la identificación

Tras la recuperación del cadáver, el Laboratorio de Criminalística de la Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de las pesquisas. Las autoridades han abierto una investigación para recopilar pistas y esclarecer la identidad del varón, así como para determinar las circunstancias exactas de su muerte en el marco de los sucesos vinculados a la frontera sur.