A cinco días de la primera huelga general por la vivienda, más de 20.000 organizaciones de la sociedad civil respaldan ya la convocatoria de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) para el miércoles 11 de noviembre.

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Nunca antes una movilización por el derecho a la vivienda había reunido un apoyo tan amplio y tan diverso del tejido social del país. Se han sumado a la huelga todas las asociaciones de vecinas integradas en la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), la plataforma Regularización Ya! y Obrim Fronteres, el cooperativismo social y solidario vinculado a REAS y el movimiento pensionista agrupado en la COESPE.

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También la apoyan los movimientos feministas que organizaron las huelgas feministas, el mundo de la cultura vinculado a ConArte, sindicatos y asociaciones campesinas como Unió de Pagesos, todo el movimiento estudiantil y asociaciones juveniles como el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC).

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La cultura también va a la huelga. World Poetry Movement, junto a diversas asociaciones culturales, se ha adherido a la convocatoria con un manifiesto propio y ha organizado las lecturas «Poetas contra el fascismo: la cultura en huelga», una acción global con 68 lecturas en 38 países.

La amplitud de este apoyo confirma que la vivienda ha dejado de ser un problema de quienes viven de alquiler para convertirse en un problema de país. Las organizaciones han expresado que el acceso a una vivienda digna es un derecho humano básico que hoy se está vulnerando de forma masiva.