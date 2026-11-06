Se destinan 168.300€ para estudiantes de 1º de ESO en situación vulnerable.

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La Ciudad Autónoma de Ceuta ha aprobado una convocatoria de ayudas económicas destinadas a reducir la brecha digital entre los estudiantes adolescentes en situación de vulnerabilidad que cursen 1º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) durante el curso 2026-2027. El objetivo es facilitar el acceso a material informático esencial para su educación.

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Requisitos

Los beneficiarios deben ser menores de edad empadronados en Ceuta.

Deben estar escolarizados en colegios o institutos públicos o concertados de la ciudad.

Es necesario que ambos progenitores estén al corriente de sus obligaciones tributarias.

La unidad familiar debe estar en situación socioeconómica desfavorable, con ingresos líquidos máximos computables según el número de hijos.

Cómo solicitarlo

Las solicitudes deben presentarse en las oficinas de Registro de la Ciudad de Ceuta, utilizando los modelos disponibles en la Base Nacional de Subvenciones y la web de la Ciudad Autónoma de Ceuta. El plazo de presentación es de diez días naturales a partir del día siguiente a la publicación del extracto en el BOCCE.

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Cuantía y uso de las ayudas

El importe total destinado a estas ayudas es de 168.300€, con un límite máximo de 500€ por beneficiario. Las ayudas se destinarán exclusivamente a la adquisición de material informático como tablets, ordenadores y software ofimático, excluyendo teléfonos móviles, consolas y televisores.

Justificación

Los beneficiarios deberán justificar el uso de las ayudas presentando facturas de los gastos realizados entre el 16 de marzo y el 15 de junio de 2027.

El anuncio se ha publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE) nº 6667 del 6 de noviembre de 2026.