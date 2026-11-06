Ceuta tiene este sábado 7 y domingo 8 de noviembre un fin de semana con música en directo, paellas solidarias, cine, fútbol y una exposición gratuita en el Museo del Revellín. Antes de salir de casa, consulta el Tiempo y, si te mueves por el Estrecho, el estado del Ferry.

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Agenda y eventos en Ceuta

El fin de semana combina música en directo, gastronomía popular y una exposición de arte contemporáneo.

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Día Hora Evento Lugar Sábado 7 18:00 Smells Like Polly, tributo a Nirvana (desde 12,37 €) Gran Casino de Ceuta Domingo 8 Desde las 13:00 VII Concurso de Paellas de la Hermandad del Rocío Patio de la Hermandad, junto a la Parroquia de Santa Teresa Hasta 13 dic Horario del museo Exposición Ecos de la belleza y el saber (entrada gratuita) Museo de Ceuta, Revellín de San Ignacio

La semana que viene llega el 32 Festival Jazz Ceuta (viernes 13 de noviembre). Puedes seguir la programación en Vive Ceuta.

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Cine en Ceuta: cartelera de Marina Cinemas 7

Marina Cinemas 7 (Poblado Marinero) estrena esta semana cuatro títulos: la esperada Godzilla Minus Zero en versión original subtitulada, el thriller histórico de Daniel Monzón Ruega por nosotras (+16), la animación familiar El gato con sombrero y la epopeya india Ramayana: El nacimiento de una leyenda (V.O.S.). Junto a los estrenos, la cartelera mantiene otros nueve títulos. Estos son los horarios del viernes al domingo:

Película Edad Viernes 6 Sábado 7 Domingo 8 Estrenos El gato con sombrero Apta 17:00, 18:00, 19:45 17:00, 18:00, 19:45 17:15, 18:00, 19:45 Godzilla Minus Zero (V.O.S.) +12 17:00, 22:00 17:00, 22:00 17:30 Ruega por nosotras +16 19:30, 22:00 19:30, 22:00 19:45 Ramayana (V.O.S.) Pendiente 18:30 18:30 18:30 Sigue en cartelera Clayface +16 22:00 22:00 — En el corazón de la bestia +12 19:30 19:30 20:00 Hope +16 19:00 19:00 19:15 Karateka +12 22:00 22:00 — La bola negra +16 17:30, 20:30 17:30, 20:30 17:00, 20:00 La otra madre +16 17:30, 20:00, 22:00 17:30, 20:00, 22:00 17:30, 20:00 La oveja Shaun: Misión calabaza Apta 17:00 17:00 17:00 Leones en invierno +16 22:00 22:00 — Sentido y sensibilidad +7 17:00 17:00 17:15

Consulta la Cartelera completa de El Periódico de Ceuta para ver los estrenos del viernes y los cambios de horario.

Fútbol: AD Ceuta FC y LaLiga este fin de semana

La AD Ceuta FC visita al Córdoba CF en la jornada 13 de LaLiga Hypermotion (Segunda División), el sábado 7 a las 17:30 en el Estadio Nuevo Arcángel. El Ceuta, colísta con 5 puntos (1V, 2E, 9D), necesita puntuar frente a un Córdoba 12º con 16 puntos. Seis jugadores han vestido ambas camisetas, entre ellos Bodiger, Kuki Zalazar y Lapeña en el bando caballa. Emisión en LaLiga TV Hypermotion y DAZN.

Los partidos de la jornada 12 de LaLiga EA Sports, según Soccerway:

Día y hora Partido Dónde verlo Viernes 7, 21:00 Elche – Real Sociedad DAZN (en abierto) Sábado 8, 14:00 Girona – Alavés DAZN Sábado 8, 16:15 Sevilla – Osasuna M+ LaLiga Sábado 8, 18:30 Atlético de Madrid – Levante M+ LaLiga Sábado 8, 21:00 Espanyol – Villarreal DAZN Domingo 9, 14:00 Athletic Club – Oviedo M+ LaLiga Domingo 9, 16:15 Rayo Vallecano – Real Madrid DAZN Domingo 9, 18:30 Valencia – Betis DAZN Domingo 9, 18:30 Mallorca – Getafe M+ LaLiga Domingo 9, 21:00 Celta – FC Barcelona M+ LaLiga (en abierto)

Plato fuerte del domingo: el Celta–Barcelona a las 21:00 en Balaídos, en abierto en Movistar Plus+. Más resultados y crónicas en Deportes.

Estrenos en streaming: Netflix, HBO Max y Disney+

Los estrenos fuertes llegan el viernes 6; el sábado 7, Netflix emite en directo WWE Crown Jewel 2026, y el domingo 8 vuelve Ciudad de Dios a HBO Max. Según SensaCine y Marketing Directo:

Plataforma Fecha Título Tipo Netflix Vie 6 Palacio Serie Netflix Vie 6 Un amor posible Película Netflix Vie 6 Desprotexida: El crimen de Pazos Documental Netflix Sáb 7 WWE Crown Jewel 2026 Evento en vivo HBO Max Vie 6 Melania Rea Serie HBO Max Dom 8 Ciudad de Dios: La lucha no para (T2) Serie Disney+ Vie 6 Antoñito Molina. Un sueño: del chiringuito al estadio Documental Prime Video Vie 6 Campus Drivers Serie

El sábado 7 solo llega el evento WWE Crown Jewel 2026 a Netflix; los estrenos fuertes caen en viernes y el domingo 8 con la T2 de *Ciudad de Dios* en HBO Max.

Exposiciones, teatro y flamenco

La cita cultural segura es Ecos de la belleza y el saber. Patrimonio carolino y prácticas contemporáneas, en el Museo de Ceuta (Revellín de San Ignacio de las Murallas Reales), con entrada gratuita hasta el 13 de diciembre. Reúne obras de la Colección de Arte Contemporáneo de la Universidad de Granada con patrimonio histórico, según Vive Ceuta.

Para teatro en el Teatro Auditorio del Revellín y actividades de la Tertulia Flamenca de Ceuta no hemos encontrado programación confirmada para el 7 y 8 de noviembre.

Antes de cerrar la semana

Si el viernes se te ha pasado el décimo, repasa los resultados en Loterías. Y para planificar el fin de semana completo, vuelve al Tiempo el sábado por la mañana.