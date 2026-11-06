CEUTA — El último informe elaborado por la Policía Nacional, a requerimiento del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional encabezado por la jueza María Tardón, aporta detalles clave sobre la gestión de la crisis en el paso fronterizo. La investigación sitúa de manera directa a dos altos cargos del dispositivo de seguridad marroquí en el corazón del escenario durante las avalanchas.

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Identificación en la línea de máxima responsabilidad operativa

El documento policial detalla la presencia en la zona de Bab Sebta de los máximos responsables de la seguridad en el país vecino al otro lado de la valla:

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Los altos mandos señalados: El informe identifica al prefecto de la región de Tetuán, Mohamed El Oualidi , y al supervisor general de Rincón-Castillejos, Abdel Fattah El Sayed El Radi .

El informe identifica al prefecto de la región de Tetuán, , y al supervisor general de Rincón-Castillejos, . En el centro del operativo: Ambos mandos pertenecen al rango más alto de la cadena operativa de seguridad marroquí y se encontraban sobre el terreno en los momentos críticos en los que miles de personnes cruzaron el espigón del Tarajal.

Ambos mandos pertenecen al rango más alto de la cadena operativa de seguridad marroquí y se encontraban sobre el terreno en los momentos críticos en los que miles de personnes cruzaron el espigón del Tarajal. Análisis de material audiovisual: La Policía ha analizado decenas de registros visuales extraídos de redes sociales y medios de comunicación, examinando secuencias donde se observa a los mandos desplazándose por el entorno fronterizo, empleando equipos de transmisiones o manteniendo comunicaciones telefónicas en plena avalancha.

La investigación judicial en busca de planificación

La magistrada instructora continúa recabando elementos probatorios —incluidos informes desclasificados del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)— para esclarecer el grado de implicación, la pasividad o la posible planificación que propició el asalto masivo, un episodio que dejó graves consecuencias humanitarias y que mantiene abiertas diligencias en la Audiencia Nacional.

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