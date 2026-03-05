La operación de repatriación de ciudadanos españoles en Oriente Medio ha dado un paso crucial esta madrugada. Un Airbus A330 del Ejército del Aire y del Espacio ha aterrizado en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) a las 06:50 horas, transportando a 171 españoles que habían quedado atrapados en Omán tras el estallido del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán.

Detalles de la Operación de Evacuación

El dispositivo, coordinado por el Ministerio de Defensa, ha contado con la participación activa del Ala 45 y el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA). Esta misión responde al cierre del espacio aéreo en la región provocado por la escalada militar y los recientes ataques de EE. UU. e Israel en territorio iraní.

Vuelos previos: El pasado martes ya aterrizaron en Madrid otros 175 ciudadanos procedentes de Abu Dabi en un vuelo comercial.

El pasado martes ya aterrizaron en Madrid otros procedentes de Abu Dabi en un vuelo comercial. Población en riesgo: Se estima que en la zona residen o transitan más de 30.000 españoles .

Se estima que en la zona residen o transitan más de . Precedentes: Defensa ha recordado la eficacia de protocolos similares, como la evacuación de 240 civiles en Líbano en octubre de 2024.

Situación en Irán: «Ya han salido todos los que querían»

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado esta mañana que la situación de los españoles en Irán está bajo control. Según el ministro, el grupo de 22 ciudadanos que solicitó abandonar el país persa logró cruzar ayer por vía terrestre la frontera con Azerbaiyán, donde fueron asistidos por personal diplomático.