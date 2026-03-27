Un espectacular despliegue de la Policía Nacional sacude diversos puntos de la ciudad y el sur peninsular. La operación, liderada por la UDYCO, está vinculada al decomiso de 500 kilos de hachís hallados en un «zulo» el año pasado.

Ceuta | 27 de marzo de 2026

Desde las 06:00 horas de este viernes, Ceuta ha sido el escenario de una de las intervenciones policiales más ambiciosas de los últimos meses. Diferentes unidades de la Policía Nacional han blindado barriadas periféricas y puntos del centro urbano en una operación coordinada que busca desmantelar una red de narcotráfico con ramificaciones en el sur de la península.

Despliegue masivo y puntos calientes

El operativo, que incluyó 9 entradas y registros, contó con la participación de unidades de élite y especializadas como la UIP, UPR, Policía Científica y Guías Caninos. Los agentes, protegidos con cascos y capuchas, actuaron de forma simultánea en:

Barriadas: Príncipe Alfonso, Arcos Quebrados, Regulares-Hadú y Benítez.

Príncipe Alfonso, Arcos Quebrados, Regulares-Hadú y Benítez. Centro de la ciudad: Registro en garajes del emblemático Edificio Baeza .

Registro en garajes del emblemático . Puerta de Ceuta: Una detención practicada anoche en la avenida Cañonero Dato ya vaticinaba el alcance de la redada.

El origen: El «zulo» de los 500 kilos

Esta intervención no es aislada. Según fuentes policiales, se trata de la fase culminante de una investigación de la UDYCO que se remonta a 2025. En aquel entonces, los agentes descubrieron casi media tonelada de hachís enterrada en una vivienda de Ceuta. Aunque hubo arrestos iniciales, el caso se mantuvo bajo secreto de sumario para localizar a los «enlaces» y cabecillas que hoy están siendo puestos a disposición judicial.

Resultados preliminares

Aunque la operación continúa abierta, los primeros reportes confirman:

Detenciones múltiples: Al menos tres detenidos esta mañana, sumados al arrestado anoche.

Al menos tres detenidos esta mañana, sumados al arrestado anoche. Incautaciones: Se han intervenido vehículos de alta gama (incluyendo un modelo Audi en la zona de Regulares), cajas con material de investigación y abundante documentación en el Príncipe.

Se han intervenido vehículos de alta gama (incluyendo un modelo Audi en la zona de Regulares), cajas con material de investigación y abundante documentación en el Príncipe. Conexión Peninsular: Simultáneamente se han practicado detenciones en puntos del sur de España relacionados con la logística del transporte de la droga.