La Ciudad Autónoma de Ceuta ha hecho oficial el listado con los resultados de la convocatoria de las pruebas de aptitud destinadas a la obtención del carné de conductor de autotaxi, permitiendo a los candidatos conocer la relación definitiva de aprobados.

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Acceso a las calificaciones y trámites posteriores

El tablón de anuncios de la administración local ha incorporado la resolución con los aspirantes que han superado con éxito los exámenes, un trámite indispensable para poder ejercer la profesión en el sector del transporte público de la ciudad.

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Superación de las pruebas: Los candidatos evaluados debían demostrar sus conocimientos sobre la normativa municipal específica, callejero local, toponimia y los aspectos legales que regulan la actividad del taxi en Ceuta.

Los candidatos evaluados debían demostrar sus conocimientos sobre la normativa municipal específica, callejero local, toponimia y los aspectos legales que regulan la actividad del taxi en Ceuta. Siguientes pasos: Aquellos que figuran en la relación de aptos podrán iniciar los procedimientos administrativos necesarios para la obtención formal de la licencia o habilitación que les capacite para incorporarse al sector o realizar sustituciones profesionales.