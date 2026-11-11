La Policía Nacional ha iniciado las operaciones para el desalojo y desmontaje definitivo del campamento provisional de migrantes instalado en la zona de ampliación del Puerto de Ceuta, un recurso de emergencia que operaba desde la crisis migratoria de finales de julio.

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Fin de una instalación marcada por la polémica

Los efectivos policiales y operarios han comenzado a retirar las carpas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el mobiliario del asentamiento en el Muelle de Poniente. Este espacio, habilitado por orden del Ministerio de Transportes —pese al rechazo inicial expresado en su día por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria—, pone fin a semanas de intensa presión en una infraestructura estratégica.

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Traslados y tramitación: Las personas acogidas en el campamento están siendo derivadas de forma paulatina al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) y a otros recursos de acogida o plazas libres disponibles.

Las personas acogidas en el campamento están siendo derivadas de forma paulatina al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) y a otros recursos de acogida o plazas libres disponibles. Retornos y salidas: Parte de los ocupantes se encamina hacia el procedimiento de retorno voluntario a Marruecos o queda sujeto a la resolución de sus expedientes administrativos de extranjería.

Con el vaciado y retirada de materiales, la zona portuaria recupera progresivamente su normalidad, cerrando uno de los capítulos más visibles de la respuesta humanitaria articulada tras las entradas masivas del pasado verano.

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