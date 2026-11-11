El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, se ha desplazado hasta la Catedral Primada de Toledo para participar en el solemne funeral de Estado por las 69 víctimas mortales del trágico accidente ferroviario ocurrido en la localidad toledana de Urda.

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Un gesto de reciprocidad y cercanía institucional

Durante su asistencia al templo toledano —enmarcada en la ceremonia oficiada por el arzobispo Francisco Cerro Chaves y presidida por los Reyes de España—, Juan Vivas ha querido trasladar personalmente el afecto, el pésame y la solidaridad de todo el pueblo ceutí a los allegados de los fallecidos y a los afectados por la catástrofe.

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Desde el Ejecutivo autonómico se ha subrayado que este viaje responde a un profundo deber de acompañamiento y apoyo en un momento de enorme dolor. Asimismo, el presidente ceutí ha querido vincular este gesto de hermandad con la respuesta institucional y ciudadana:

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Agradecimiento al conjunto de España: Vivas ha querido hacer extensivo su reconocimiento a los millones de españoles que han volcado su sensibilidad y apoyo hacia Ceuta durante los últimos y difíciles meses marcados por la crisis migratoria.

Vivas ha querido hacer extensivo su reconocimiento a los millones de españoles que han volcado su sensibilidad y apoyo hacia Ceuta durante los últimos y difíciles meses marcados por la crisis migratoria. Compromiso en la dificultad: El jefe del Gobierno ceutí ha recalcado que esa cercanía recibida merece una respuesta recíproca de presencia y aliento cuando otras regiones de España atraviesan circunstancias de especial adversidad y tragedia.