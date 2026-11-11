Vox Ceuta ha difundido en Twitter un mensaje de @gaceta_es que critica la aprobación de los presupuestos de Ceuta.

La publicación señala que PP y PSOE se han unido para aprobar estos presupuestos, mientras que Vox aparentemente planta cara a dicha situación.

Publicación original de @gaceta_es: ver en redes sociales.