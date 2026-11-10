El Pleno de la Asamblea de Ceuta aprueba el presupuesto de 2027. Se abre un plazo de 15 días para reclamaciones y enmiendas.

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El Pleno de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha aprobado inicialmente el Presupuesto General para el año 2027. Esta decisión se tomó en la sesión celebrada el 10 de noviembre de 2026. Según el artículo 74 del Reglamento de la Asamblea, el expediente correspondiente, identificado con el número 70.856/2026, estará disponible para el público durante un plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE).

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Durante este periodo, las personas interesadas podrán examinar el presupuesto y presentar las reclamaciones que consideren oportunas ante el Pleno. Asimismo, los Grupos Políticos con representación en la Asamblea tienen la oportunidad de presentar enmiendas al documento.

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El expediente del presupuesto puede ser consultado en línea a través de la página web oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta en la sección de participación pública. Las reclamaciones y enmiendas deben dirigirse a la Consejería de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, utilizando la sede electrónica de la Ciudad Autónoma de Ceuta o cualquiera de las formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Una vez finalizado el plazo de quince días, el expediente será elevado al Pleno de la Asamblea para su aprobación definitiva si se han presentado reclamaciones o enmiendas. En caso contrario, el presupuesto se considerará definitivamente adoptado.

El anuncio se ha publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE) nº 54 del 10 de noviembre de 2026.