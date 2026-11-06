CEUTA — La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión para los responsables de una vivienda ilegal en la barriada de Príncipe Alfonso tras una operación de la Policía Nacional. Los agentes desmantelaron este inmueble utilizado como ‘casa patera’, en el que se localizó a diez migrantes en condiciones de hacinamiento —cuatro de ellos menores de edad— y donde presuntamente se cometió un delito de agresión sexual mediante el uso de sumisión química contra una mujer alojada en el lugar.

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Hacinamiento, hallazgo de fármacos sedantes y agresión sexual

La investigación policial y el registro efectuado en el inmueble revelaron indicios determinantes sobre la actividad ilícita y los abusos cometidos en su interior:

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Denuncia y sumisión química: La intervención judicial y policial se vio respaldada por la denuncia de una mujer migrante que afirmó haber sido víctima de una agresión sexual tras ser adormecida. En el registro, la Policía halló un recipiente de vidrio con restos de comprimidos de un potente medicamento sedante, lo que sostiene la hipótesis del uso de sumisión química.

La intervención judicial y policial se vio respaldada por la denuncia de una mujer migrante que afirmó haber sido víctima de una agresión sexual tras ser adormecida. En el registro, la Policía halló un recipiente de vidrio con restos de comprimidos de un potente medicamento sedante, lo que sostiene la hipótesis del uso de sumisión química. Incautación de objetos contundentes: Durante la inspección de la vivienda se intervinieron diversos efectos, entre los que destaca un garrote de madera de grandes dimensiones empleado previsiblemente para intimidar o someter a los residentes.

Durante la inspección de la vivienda se intervinieron diversos efectos, entre los que destaca un garrote de madera de grandes dimensiones empleado previsiblemente para intimidar o someter a los residentes. Presencia de menores: En el interior del inmueble se encontraban diez personas en situación de vulnerabilidad extrema, entre las cuales figuran cuatro menores de edad no acompañados.

Delitos imputados y causa abierta

A los arrestados se les atribuyen presuntos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (favorecimiento de la inmigración irregular), agresión sexual y lesiones. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación y no se descartan nuevas detenciones relacionadas con la gestión de esta red de alojamientos clandestinos en la ciudad.

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