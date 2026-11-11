El Pleno de la Asamblea de Ceuta ha dado luz verde este martes a la aprobación inicial de los Presupuestos Generales de la Ciudad para el ejercicio 2027, logrando los apoyos necesarios en un debate marcado por la necesidad de dotar a la administración de estabilidad institucional ante los retos socioeconómicos actuales.
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Un paso decisivo para la planificación económica
Con un montante consolidado que asciende a 448,48 millones de euros, el proyecto presupuestario ha superado su primer filtro parlamentario gracias a los votos favorables de los diputados del Gobierno y de otros representantes de la Asamblea.
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Durante la sesión plenaria, desde el Ejecutivo local se ha puesto en valor este hito como un instrumento indispensable para garantizar la continuidad y el buen funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Asimismo, se ha subrayado que contar con unas cuentas aprobadas aporta la seguridad jurídica y económica necesaria para afrontar las exigencias derivadas de la reciente crisis migratoria y mantener el pulso inversor en la ciudad autónoma.
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Próximos pasos del procedimiento presupuestario
Tras esta aprobación inicial, el documento se someterá a los trámites reglamentarios pertinentes, abriéndose el periodo correspondiente para la exposición pública, la presentación de alegaciones y el análisis de posibles enmiendas antes de encarar su aprobación definitiva.
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