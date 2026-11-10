El Tribunal de Instancia número 2 de Ceuta ha dejado visto para sentencia el procedimiento contra dos ciudadanos de nacionalidad marroquí acusados de un delito de robo con violencia, tras una brutal agresión perpetrada en la zona de Arroyo Paneque.

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Los hechos y la petición de la Fiscalía

Los hechos juzgados se remontan a un violento asalto en el que la víctima fue atacada empleando barras de hierro. Durante la vista oral, celebrada en la Sección Penal del tribunal ceutí, el Ministerio Fiscal ha solicitado una pena de cinco años de prisión para cada uno de los procesados.

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No obstante, la acusación pública ha contemplado la sustitución de dicha condena privativa de libertad por la expulsión directa del territorio nacional durante el mismo periodo temporal, una medida habitual en supuestos de esta naturaleza aplicada a ciudadanos extranjeros con situación irregular en el país.

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La defensa de los acusados

Durante la sesión, los dos procesados —quienes fueron conducidos a la sala directamente desde el centro penitenciario— negaron tajantemente su participación en los hechos imputados. Ambos declararon ante el juez que se encontraban durmiendo en el momento en que se produjo la intervención de la Policía Nacional y afirmaron no conocer en absoluto a la víctima.

Uno de los acusados trató de justificar su posterior huida de las autoridades asegurando que actuó motivado por el «miedo a ser detenido y devuelto a Marruecos». Por su parte, los testimonios recabados en la investigación apuntaron que los agresores se habrían aproximado pidiendo agua portando las citadas barras de hierro antes de desatar el violento asalto, efectos que posteriormente fueron recuperados por los agentes en el lugar de los hechos.

Tras la práctica de las testificales, los informes de las partes y la exposición de las pruebas, el juicio ha quedado oficialmente visto para sentencia.