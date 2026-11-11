Los vecinos de la barriada ceutí de Benítez denuncian una drástica pérdida de la normalidad vecinal en sus calles debido a la continua presencia de migrantes, una situación que ha modificado por completo sus rutinas diarias y genera un creciente clima de inseguridad e inquietud social.

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Testimonios de inseguridad y alteración de la vida cotidiana

La situación que atraviesa la zona ha sido expuesta a través de los testimonios de los residentes, quienes aseguran que transitar por el barrio se ha vuelto una tarea compleja. Según relatan los vecinos afectados, actividades tan habituales como pasear, acudir a comercios locales o llevar a los menores a los parques se han visto interrumpidas:

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Pérdida de espacio público: Familias del entorno denuncian la imposibilidad de utilizar las zonas infantiles o de ocio, limitando drásticamente el esparcimiento, especialmente para niños con necesidades especiales.

Familias del entorno denuncian la imposibilidad de utilizar las zonas infantiles o de ocio, limitando drásticamente el esparcimiento, especialmente para niños con necesidades especiales. Incidentes de seguimiento y temor vecinal: Los residentes señalan situaciones de inquietud ante la constante petición de comida y la incertidumbre sobre las intenciones de los transeúntes, relatando episodios en los que vecinos han llegado a ser seguidos hasta los portales de sus propias viviendas.

Los residentes señalan situaciones de inquietud ante la constante petición de comida y la incertidumbre sobre las intenciones de los transeúntes, relatando episodios en los que vecinos han llegado a ser seguidos hasta los portales de sus propias viviendas. Problemas colaterales: A la presión en las calles se suma la denuncia por la presencia de vehículos abandonados susceptibles de ser utilizados como refugio nocturno, incrementando la sensación de abandono institucional en la barriada.

Extensión del malestar a otras zonas de la ciudad

El malestar expresado en Benítez no constituye un caso aislado. Los residentes señalan que este clima de preocupación y la transformación de la convivencia cotidiana se repiten de forma similar en otros puntos de Ceuta, como El Polígono, Benzú o distintas áreas del centro urbano, evidenciando el profundo impacto que la crisis migratoria continuada sigue ejerciendo sobre el tejido social de la ciudad autónoma.

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