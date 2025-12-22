La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado sentencia contra tres hombres por el secuestro y tortura de un joven en Collado Villalba, a quien intentaron robar un premio de 25.000 euros obtenido en el Sorteo Extraordinario de Navidad. Los acusados, identificados como Rudolf, Javier y Alberto, han sido condenados a penas de entre tres y seis años de prisión por delitos de detención ilegal, agresiones y torturas.

Los hechos, que se remontan a enero de 2024 pero cuya sentencia se ha hecho pública este diciembre de 2025, exponen un brutal plan trazado por quienes la víctima consideraba sus amigos.

Tortura con una sartén para obtener las claves bancarias

Tras conocer que Carlos (nombre ficticio de la víctima) había ganado un «pellizco» en la lotería, los delincuentes iniciaron una violenta operación. En primer lugar, asaltaron la vivienda de un amigo común, Leopoldo, a quien encañonaron con una pistola para localizar a Carlos.

Una vez que capturaron a la víctima y a otro acompañante, la violencia escaló:

El ataque: Llevaron a Carlos a la cocina, le cubrieron la cabeza con una toalla y le propinaron fuertes golpes con una sartén .

Llevaron a Carlos a la cocina, le cubrieron la cabeza con una toalla y le propinaron . El objetivo: Los agresores buscaban las claves de acceso a sus cuentas bancarias para transferirse los 25.000 euros del premio.

Un mensaje de texto levantó las sospechas

El plan comenzó a desmoronarse cuando los secuestradores obligaron a Carlos a enviar un mensaje de texto a su novia para evitar que esta acudiera a la vivienda. El tono inusual del mensaje hizo sospechar a la joven, quien decidió presentarse en el domicilio de inmediato.

Al llegar, la mujer también fue encañonada y los delincuentes le arrebataron el DNI, amenazando con asesinar a su familia si alertaba a las autoridades. Sin embargo, tras ser liberada junto a otro de los retenidos, ambos acudieron rápidamente a la Policía, lo que permitió frustrar el robo.

Resolución judicial

Pese a la extrema violencia empleada, los delincuentes no lograron hacerse con el dinero. La sentencia destaca la gravedad de las torturas y el uso de armas de fuego para amedrentar a las víctimas.

Este caso coincide con el sorteo de este año, sirviendo como un trágico recordatorio de las advertencias de los expertos sobre la importancia de la discreción tras resultar agraciado con un premio de la Lotería de Navidad.