Los niños de San Ildefonso han puesto el broche de oro a los premios mayores del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025. El número 18669 ha resultado agraciado con el octavo y último de los quintos premios, completando así la lista de los números más esperados de la jornada de este lunes 22 de diciembre.

Este premio otorga 6.000 euros por décimo (300 euros por cada euro jugado), repartiendo un total de 60.000 euros por cada serie.

Un cierre libre de impuestos

Como ha ocurrido con los siete quintos premios anteriores, el 18669 está exento de tributación. Los afortunados recibirán los 6.000 euros de forma íntegra, ya que la cuantía no alcanza el mínimo de 40.000 euros exigido por la Agencia Tributaria para aplicar el gravamen del 20%.

Resumen final: La lista de los Quintos Premios

Con la salida del 18669, los ocho quintos premios de este 2025 han quedado distribuidos de la siguiente manera:

23.112 60.649 77.715 25.412 61.366 94.263 41.716 18.669

Fin de los premios mayores

Con este número se da por concluida la extracción de las bolas de premios mayores en el Teatro Real. A partir de este momento, el sorteo continúa únicamente con la pedrea, hasta que se agoten los alambres de los bombos.

El cuadro de honor definitivo de la Lotería de Navidad 2025 queda encabezado por el 79.432 (El Gordo), el 70.048 (Segundo Premio) y el 90.693 (Tercer Premio).

Aviso a los ganadores: A partir de las 18:00 horas de hoy se podrá consultar la lista oficial de premios. Los décimos premiados con hasta 2.000 euros pueden cobrarse en cualquier administración, mientras que para los 6.000 euros de este quinto premio deberá acudir a una entidad bancaria autorizada.