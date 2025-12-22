Cuando parecía que el Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 iba a pasar de largo por la ciudad autónoma, el quinto premio ha hecho su aparición para cambiar el guion. La Asociación San Urbano, vinculada a la Policía Local de Ceuta, ha sido la encargada de traer la suerte a la ciudad al repartir un total de 2.100.000 euros.

El número de la fortuna ha sido el 25412, uno de los ocho quintos premios de la jornada, que otorga 6.000 euros por décimo.

Para los integrantes del Club San Urbano, el 25412 no es una cifra elegida al azar; el número hace referencia directa a la fecha de fundación del club. Como marca la tradición de la asociación, el boleto fue adquirido en Madrid, concretamente en la administración de La Herradura.

Este año, la asociación trajo a Ceuta un total de 350 décimos, que se han distribuido principalmente entre los agentes del cuerpo policial, amigos y familiares, convirtiéndose en un premio «muy de la casa».

A falta de que se confirmen premios menores o pedreas, el 25412 es, hasta el momento, el único número agraciado con un premio mayor que ha dejado dinero en la ciudad autónoma este 2025.

Al tratarse de un quinto premio (6.000 € por décimo), los afortunados podrán cobrar la cantidad íntegra de forma inmediata, ya que este importe está exento de impuestos al no superar el umbral de los 40.000 euros.

La noticia ha sido recibida con gran entusiasmo entre los miembros de la Policía Local.