Tras el intenso sorteo de este 22 de diciembre, donde el 79432 ha repartido millones como el Gordo, muchos agraciados se preguntan cómo acceder a su dinero de la forma más rápida posible. Desde 2020, la colaboración entre Bizum y la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) permite cobrar premios menores de forma instantánea.

¿Quiénes pueden cobrar por Bizum?

No todos los premios son aptos para esta modalidad. El factor determinante es la cuantía:

Premios menores a 2.000 €: Se pueden cobrar por Bizum o en metálico en cualquiera de los 10.884 puntos de venta de la red comercial de Loterías.

Se pueden cobrar por o en metálico en cualquiera de los 10.884 puntos de venta de la red comercial de Loterías. Premios de 2.000 € o más: No es posible usar Bizum. Deberás acudir obligatoriamente a las entidades financieras autorizadas, que este año son BBVA y Caixabank.

Pasos para cobrar tu premio por Bizum

Si tu décimo tiene un premio inferior a 2.000 € (como un quinto premio de 6.000 € a la serie pero que son 6.000 € al décimo, o una pedrea de 100 €), sigue estas instrucciones en la administración de lotería:

Abre la app de tu banco: Accede a la sección de Bizum. Genera el código QR: Busca la opción «QR Loterías» para generar un código identificativo único. Identificación: Muestra el código QR al lotero. Él lo escaneará para validar la operación. Confirmación: Una vez escaneado, recibirás el dinero de forma inmediata en tu cuenta bancaria.

¿Qué pasa si compraste tu décimo online?

Si jugaste a través de la web oficial de SELAE, el proceso es automático:

Premios menores: Se abonan directamente en tu «cuenta de juego».

Se abonan directamente en tu «cuenta de juego». Premios mayores: Se ingresan mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente que vinculaste al registrarte, tras verificar tu identidad.

Información importante sobre plazos y caducidad

¡Cuidado con las fechas! El derecho a cobrar los premios de la Lotería de Navidad caduca a los tres meses. Para el sorteo de este año, la fecha límite es el 22 de marzo de 2026.

Al celebrarse el sorteo hoy lunes, las entidades bancarias (BBVA y Caixabank) estarán operativas para los premios mayores a partir de esta misma tarde o mañana martes, dependiendo de la sucursal. Los premios menores ya pueden gestionarse en las administraciones que dispongan de terminales activos.