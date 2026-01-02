El inicio de 2026 trae consigo un aumento de los precios del tabaco en España, confirmado por el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 27 de diciembre. La medida afecta a cajetillas, cigarros, cigarritos y picaduras de liar, y ya está vigente en los estancos de la Península, Baleares, Ceuta y Melilla.

Aunque los fumadores ya habían visto subidas en marcas como Fortuna, Ducados, West, B.N., Davidoff, Embassy, Gauloises, Gitanes, JPS, Richmond o Superkings durante los últimos meses, ahora le toca el turno a referencias como Lucky Strike, Dunhill o Pall Mall, que se suman al listado oficial con nuevos precios. No todas las marcas modifican su importe, pero sí un número significativo que conviene revisar.

Los nuevos precios se aplican desde principios de enero, justo cuando muchos consumidores retoman la rutina tras las fiestas de Reyes. A continuación, los principales cambios por tipo de producto:

Cigarrillos (precio por cajetilla)

Dunhill International: 7,15 €

Lucky Strike Red: 5,85 €

Lucky Strike Blue: 5,85 €

Lucky Strike XL (28): 7,60 €

Pall Mall International Red: 6,45 €

Rothmans Blue: 6,90 €

Winfield Red: 8,40 €

(y otros listados completos según el BOE)

Cigarros y cigarritos (precio por unidad o envase)

Floridita (20): 0,21 €

American Blend Capa Natural (17): 2,70 €

Lucky Strike Crisp cigarritos (20): 4,50 €

Villiger Mini Red Filter (20): 4,50 €

(y otros productos detallados en el BOE)

Picaduras de liar (precio por unidad)

Ajja 17 Extra Blonde (40 g): 9,90 €

Lucky Strike entubar (84 g): 19,90 €

Pall Mall Roll New Orleans Sun Ripened Tobacco (200 g): 48,00 €

(otros formatos disponibles en los estancos)

Picaduras de pipa (precio por unidad)

Revoshi Chao Bella (995 g): 65,00 €

Dozaj Purple (950 g): 69,95 €

(varios productos específicos para pipas y consumo particular)

Precios específicos en Ceuta y Melilla

Lucky Strike Red: 3,75 €

Dozaj Purple (950 g): 41,90 €

Aunque la resolución se publicó justo después de Navidad, será durante estas primeras semanas de enero cuando los fumadores noten el impacto en su bolsillo. Esta actualización anual de precios marca, como es habitual, el inicio del nuevo curso fiscal y vuelve a abrir el debate sobre el efecto del tabaco en la economía personal y en el consumo.