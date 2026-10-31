Las discrepancias entre Delegación del Gobierno y el Ejecutivo local han generado un conflicto institucional en Ceuta. Según la Delegación, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han inspeccionado los montes y aseguran que no hay asentamientos ni riesgos. Por el contrario, el Ejecutivo local afirma que sí existen asentamientos y que los informes técnicos desaconsejan acudir a los montes.

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Ante la situación, como alternativa, se sugiere que la población se dirija al Auditorio de La Marina para la celebración de la tradicional fiesta de La Mochila. Estas diferencias han sido interpretadas por algunos como un uso partidista de las instituciones implicadas.

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