Vox Ceuta ha expresado su preocupación por la falta de mantenimiento de la catedral. Según @AnaBelenCfC, esta situación ha llevado al edificio a un estado lamentable.

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Durante el pleno, @AnaBelenCfC advirtió que la restauración de la catedral no cumplirá los plazos previstos, comparando la situación con la capilla de la Virgen del Carmen. Ha añadido que temen un desenlace similar.

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