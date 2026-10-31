Los costes económicos derivados de la cancelación de la feria han afectado significativamente a los ceutíes, especialmente a hosteleros, empresarios y feriantes.

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Vox Ceuta ha manifestado su intención de asegurarse de que el Gobierno cumpla con sus promesas hacia estos sectores. Así lo ha expresado @PaCHi_CH_ESPA en representación del partido.

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