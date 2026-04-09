La Justicia del Principado rastrea las operaciones de una sociedad que vendía piezas de alta gama a futbolistas de élite eludiendo el pago de impuestos mediante una trama de importación ilegal

La Justicia de Andorra ha puesto el foco sobre el fútbol de élite español tras abrir una investigación por un presunto delito de contrabando de relojes de alta gama. Según ha adelantado El Mundo y confirmado 20minutos, la causa se dirige contra la sociedad andorrana Best In Asociados, empresa que presuntamente comercializaba piezas de lujo a futbolistas de Primera División sin abonar los impuestos correspondientes.

Entre la lista de clientes que habrían adquirido estos relojes bajo condiciones irregulares figuran nombres de gran relevancia en el panorama nacional e internacional, como el jugador del Real Madrid Dani Carvajal, el lateral del Sevilla César Azpilicueta, el actual futbolista del Real Oviedo Santi Cazorla y el exfutbolista canario David Silva.

La operativa para eludir el IVA

El mecanismo utilizado por la red, según las pesquisas judiciales, permitía obtener un margen de beneficio ilícito al evitar el pago del IVA. La operativa consistía en que una empresa española adquiría los relojes a distribuidores nacionales para, posteriormente, importarlos formalmente a la sociedad radicada en el Principado.

Una vez en Andorra, la firma Best In Asociados revendía las piezas a los futbolistas aprovechando la deducción fiscal del país vecino. Sin embargo, el juez encargado del caso sostiene que la actividad es delictiva, ya que las operaciones de compraventa se ejecutaban físicamente en Madrid y otras ciudades españolas, simulando una transacción internacional para eludir las obligaciones tributarias en España.

Requerimientos de la Guardia Civil

La investigación, que continúa plenamente activa, cuenta con la colaboración de las autoridades españolas. La Guardia Civil ya se encuentra realizando requerimientos de información a los distintos clientes vinculados a la sociedad investigada para esclarecer el alcance de las compras.

Se espera que en las próximas fechas la justicia andorrana inicie la toma de declaraciones a todos los implicados en la trama. El objetivo es determinar la responsabilidad de los compradores y de los gestores de la sociedad en un presunto esquema de contrabando que ha provocado un auténtico terremoto en los vestuarios de la máxima categoría del fútbol español.