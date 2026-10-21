Bruselas / Ceuta — La formación política Vox ha llevado este miércoles sus críticas contra la gestión migratoria al Parlamento Europeo, donde el eurodiputado Hermann Tertsch ha calificado la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta a finales de julio como el «peor ataque jamás sufrido por una frontera de la Unión Europea», comparándolo en magnitud con la ocupación turca de Chipre en 1974.

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Durante su intervención en el debate sobre el Pacto por el Mediterráneo celebrado en Estrasburgo, Tertsch ha lamentado que el texto europeo omitiera por completo los acontecimientos de la ciudad autónoma y ha criticado duramente el papel de las instituciones comunitarias hacia Rabat. Sin embargo, el dirigente de Vox ha dirigido su acusación más grave hacia el Ejecutivo nacional: «Lo peor es que el lobista supremo de Marruecos es el Gobierno español del traidor Sánchez, que ayudó decisivamente en esa invasión».

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Críticas al Partido Popular Europeo y rechazo a la comisión de investigación

Asimismo, el eurodiputado ha reprochado al Partido Popular Europeo que votara la semana pasada junto a los grupos de la izquierda en la Conferencia de Presidentes de la Eurocámara para bloquear la creación de una comisión de investigación sobre la crisis fronteriza, una iniciativa que había sido impulsada por el grupo Patriotas por Europa.

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Desde Vox han insistido en que la Unión Europea debe dejar atrás el «discurso buenista» y apostar por endurecer el control de las fronteras exteriores y promover medidas firmes de retorno para proteger la convivencia y la seguridad de los territorios nacionales.