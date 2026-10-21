Madrid — La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón ha dictado un auto por el que requiere al Ministerio de Defensa que precise si entre el 29 de julio y el 10 de agosto se produjo la entrada, tránsito o presencia no autorizada de buques de guerra de la Armada de Marruecos en aguas territoriales españolas adyacentes a Ceuta.

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Criterios de la investigación y peticiones al JEMAD

En su resolución, la jueza solicita al Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) que, en caso de confirmarse la presencia de buques marroquíes en dicho intervalo, se detallen las fechas, tramos horarios y la posible interacción o maniobras de aproximación que se hubieran tenido que llevar a cabo con embarcaciones de la Armada española u otras unidades de seguridad y salvamento del Estado.

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Asimismo, la magistrada ha solicitado a Defensa que aclare si existen grabaciones de dichos tránsitos en aguas españolas para su posterior entrega en el juzgado, y que se informe de si se han producido incursiones similares desde el pasado 10 de agosto hasta la fecha.

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Sin indicios que vinculen la presencia naval con la crisis migratoria

Pese a acordar estas diligencias para constatarse la existencia de dichas incursiones marítimas, la jueza Tardón ha matizado en su auto que, por el momento, no existe ningún elemento objetivo ni dato en la causa que vincule la hipotética presencia de unidades navales de Marruecos con la preparación, colaboración u organización de los episodios de entrada masiva de inmigrantes registrados a finales de julio.

Con esta decisión, la instructora ha desestimado por desproporcionadas otras peticiones solicitadas por la acusación popular (Iustitia Europa), acotando la investigación exclusivamente a medidas dirigidas a esclarecer la veracidad de la intrusión marítima y su alcance.