El Estudio Global de Partners de IA 2026 de Cisco, elaborado a partir de las respuestas de 1.702 partners en 30 países, desvela que la seguridad y la gobernanza serán clave para que los partners cierren la ‘brecha de valor’ de la IA.

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La orquestación multi-agente es la capacidad más débil detectada entre los partners, mientras sólo el 29% declaran conocer realmente bien las amenazas de seguridad específicas de la IA frente al 35% del año anterior.

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La IA ha dejado de ser un experimento que se financia sin un retorno claro. El 92% de los partners afirman que al menos algunos de sus clientes han expresado preocupación por los costes de ejecución de la IA, mientras que un 21% señalan que la presión sobre los costes está recalibrando el apetito de inversión adicional en IA por parte de los clientes.

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Aproximadamente una cuarta parte de los partners afirman que la IA ya representa más de la mitad de sus ingresos actuales, y un 55% esperan alcanzar ese nivel en los próximos cinco años. Aprovechar esta oportunidad implica reforzar las competencias de los partners en seguridad y cumplimiento normativo.

El programa Cisco 360 Partner Program está diseñado para reconocer las distintas formas en que los partners generan valor a lo largo de ese recorrido, desde la infraestructura y la implementación hasta los servicios de asesoramiento y gestionados.