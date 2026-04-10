La sexta gala del concurso en Telecinco se salda con la salida de una de las nominadas y el uso de ‘la última voluntad’, un poder secreto que ha alterado por completo las nominaciones de la próxima semana.

La sexta gala de ‘Supervivientes 2026’, emitida este jueves 9 de abril, ha marcado un punto de inflexión en el desarrollo del programa en Honduras. La audiencia, a través de la aplicación de Mediaset Infinity, ha tomado una decisión trascendental en un duelo que enfrentaba a tres perfiles muy distintos: Claudia Chacón, Maica Benedicto y Teresa Seco. Tras la salvación sorpresa de Ivonne Reyes el pasado martes en ‘Tierra de Nadie’, la tensión se concentró en una Palapa que aguardaba el veredicto final para conocer quién debía poner rumbo a España de forma inmediata.

El veredicto de la audiencia y el fin de las segundas oportunidades

La noche comenzó con el alivio de Maica Benedicto. La exparticipante de ‘Gran Hermano 19’ se consolidó como una de las figuras con mayor respaldo popular al obtener el 45,3% de los votos, lo que le permitió asegurar su permanencia una semana más. La decisión quedó entonces en un duelo directo entre Claudia Chacón, protagonista de los mayores conflictos de la jornada, y Teresa Seco, cuyo concurso se ha caracterizado por la discreción en la convivencia.

Finalmente, el público optó por salvar a Claudia, convirtiendo a Teresa Seco en la cuarta expulsada de la edición. A diferencia de las primeras semanas de concurso, la disolución de Playa Destino implica que ya no existen segundas oportunidades ni destierros intermedios. De este modo, Teresa Seco se une a la lista de bajas definitivas junto a Paola Olmedo, Marisa Jara y Gabriela Guillén, iniciando su regreso directo a la península.

Una ‘venganza’ que cambia el tablero del concurso

Sin embargo, el abandono de la Palapa no fue el último acto de la expulsada. La organización volvió a poner en liza la dinámica de ‘la última voluntad’, un mecanismo que permite al concursante saliente ejercer una nominación extra y secreta contra cualquiera de los que se quedan en la isla.

En un movimiento inesperado que ha sido calificado como una auténtica venganza, la recién expulsada decidió endiñar su punto extra a Toni Elías. Este voto, emitido en la intimidad del momento previo a su marcha, ha resultado ser el factor determinante en el recuento de las nominaciones. Debido a este último movimiento, el expiloto se ve arrastrado directamente a la palestra, quedando en riesgo de expulsión para la próxima semana y alterando la estrategia de los grupos que hasta ahora dominaban la supervivencia en los Cayos Cochinos.