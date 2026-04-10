El presentador ha cortado de raíz la intervención del cantante andaluz, quien denunció supuestas actitudes violentas por parte de Claudia Chacón tras el sabotaje de una prueba.

La sexta gala de ‘Supervivientes 2026’ ha vivido uno de sus momentos más tensos en la Palapa a raíz de la actitud de Claudia Chacón. La concursante, tras ser sancionada por sus compañeros con el «reto de Poseidón» —consistente en recolectar 200 almendras y pelar 100 bajo la amenaza de reducir la dotación del equipo—, decidió sabotear la prueba como medida de venganza. Este gesto desencadenó una serie de enfrentamientos que culminaron en una grave acusación por parte de José Manuel Soto.

La denuncia de José Manuel Soto

En medio de la crispación generada por el sabotaje, el cantante tomó la palabra para censurar el comportamiento de su compañera. Soto comenzó apelando a la necesidad de una convivencia basada en el respeto, rechazando las «groserías» y las «cosas desagradables». Sin embargo, el tono de la discusión se elevó cuando el artista acusó a la joven de buscar un protagonismo deliberado a través de métodos cuestionables.

«Una cosa es la tensión necesaria en un concurso como este y otra cosa es la violencia», clamó el andaluz, especificando que, a su juicio, se estaba produciendo una «violencia verbal y gestual» peligrosa para la audiencia joven del programa. Sus palabras sembraron la duda sobre la seguridad y el control del formato, provocando una reacción inmediata desde el plató en Madrid.

El desmentido de Jorge Javier Vázquez

Ante la gravedad de los términos empleados, Jorge Javier Vázquez intervino de forma tajante para salir en defensa de la organización y del equipo de profesionales que supervisa el reality. «Me quiero poner muy serio. No me gustaría que se utilizaran palabras que no se ajustan a la realidad», advirtió el presentador, cortando en seco el discurso del concursante.

Vázquez insistió en que el programa cuenta con un equipo permanente que examina cada segundo de la convivencia y fue categórico al afirmar que «aquí no hay ni violencia verbal ni física». El comunicador instó a José Manuel Soto a no «jugar con palabras equivocadas» y subrayó que, aunque existan comportamientos o modos que puedan no agradar personalmente al cantante, estos no pueden ser calificados bajo conceptos que el programa no consiente.