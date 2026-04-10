El programa ‘De Viernes’ apuesta por una entrevista exclusiva al hijo de Isabel Pantoja y una mesa de análisis del ‘reality’ hondureño ante el regreso del formato de imitaciones a Antena 3.

La batalla por la audiencia en la última noche de la semana laboral alcanza este viernes 10 de abril uno de sus puntos álgidos. Ante el esperado estreno de la decimotercera edición de ‘Tu cara me suena’ en Antena 3, Telecinco ha diseñado una estrategia de contraprogramación centrada en la crónica social y la actualidad de sus grandes formatos de telerrealidad. El espacio ‘De Viernes’, conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona, desplegará sus armas para competir frente al debut de concursantes como Jesulín de Ubrique o Cristina Castaño.

Kiko Rivera, el único invitado en directo

La principal baza del programa producido por Mandarina para Mediaset España será la presencia en el plató de Kiko Rivera. El grupo de comunicación ha confirmado que el hijo de Isabel Pantoja será el único entrevistado de la noche, lo que le permitirá disponer de la mayor parte del tiempo de emisión para abordar los numerosos conflictos que marcan su vida privada.

Rivera responderá pormenorizadamente a las recientes declaraciones de Irene Rosales, quien se ha incorporado como colaboradora al programa vespertino ‘El tiempo justo’. Asimismo, el DJ saldrá en defensa de su actual pareja, Lola, tras las duras críticas recibidas en los últimos días. Esta intervención llega después de que Rivera protagonizara un polémico «scoop» y emitiera un comunicado reconociendo haber «perdido los papeles».

En el plano familiar, se espera que el invitado revele detalles inéditos sobre el primer acercamiento telefónico con su madre tras años de distanciamiento. La audiencia podrá conocer los motivos por los que el reencuentro físico entre madre e hijo aún no se ha producido, además de escuchar su valoración sobre la relación con su hermana, Isa Pantoja, y las recientes imágenes de esta junto a María del Monte en la Semana Santa de Sevilla.

Análisis de ‘Supervivientes 2026’ con exconcursantes

La segunda gran apuesta de ‘De Viernes’ para combatir el «músculo» del talent show de Atresmedia se centra en ‘Supervivientes 2026’. El programa contará con una mesa de debate integrada por veteranos de la isla para analizar el desarrollo de la aventura en los Cayos Cochinos.

Entre los colaboradores confirmados para este análisis se encuentran Rocío Flores, Karmele Marchante, José María Almoguera y María Jesús Ruiz. Como antiguos participantes del reality show, aportarán su experiencia y visión crítica sobre el desempeño de los actuales robinsones, tratando de captar el interés de los seguidores del formato de supervivencia en una noche de máxima competencia televisiva.