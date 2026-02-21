El colaborador de ‘El Chiringuito’ aprovecha el tropiezo del equipo de Álvaro Arbeloa, que pierde tres puntos clave en el último minuto y pone en riesgo el liderato de LaLiga

El Real Madrid ha sufrido un serio revés en su visita a Pamplona. La derrota por 2-1 ante Osasuna no solo supone un golpe anímico para el conjunto que dirige Álvaro Arbeloa, sino que abre la puerta a que el FC Barcelona asalte el liderato este domingo. El desenlace del encuentro en El Sadar fue aprovechado de inmediato por Cristóbal Soria, colaborador de ‘El Chiringuito’, quien recurrió a las redes sociales para mofarse del club blanco con un vídeo cargado de ironía: «¿Sabéis en qué se parecen un caramelo en la puerta de un colegio y el Real Madrid?», lanzó con sorna el sevillano.

Un desenlace agónico en el minuto 90

El partido se decidió en el último suspiro gracias a una acción individual de Raúl García de Haro. El delantero rojillo firmó el gol de la victoria en el minuto 90 tras regatear a dos defensores y batir la meta rival. Pese a que el VAR revisó la jugada por un posible fuera de juego, el tanto fue finalmente validado, desatando la euforia en la grada navarra.

Con este resultado, el Real Madrid se mantiene con 60 puntos, mientras que Osasuna alcanza los 33, consolidándose en la zona media de la tabla tras una victoria histórica. Arbeloa, en la rueda de prensa posterior, rechazó que su equipo acusara falta de intensidad, aunque reconoció la carencia de constancia: «No somos capaces de mantener el nivel durante los noventa minutos», admitió el técnico.

La intervención del VAR y el acierto de Budimir

La primera parte fue de dominio local ante un Madrid sin ideas. Budimir avisó con un remate al poste y obligó a Courtois a intervenir con solvencia en varias ocasiones. Sin embargo, el encuentro se rompió definitivamente tras un error defensivo entre Asencio y el guardameta belga que terminó en penalti.

La jugada no estuvo exenta de polémica. Inicialmente, el colegiado señaló tarjeta amarilla al delantero croata por simular la caída, pero tras la intervención del videoarbitraje, corrigió su decisión al comprobar que Courtois había pisado al ariete. El propio Budimir transformó la pena máxima con serenidad para poner el 1-0. En sala de prensa, el atacante se mostró tajante: «Sabía que era penalti porque llegué antes al balón».

Reacción insuficiente y el peso de Vinícius

En busca de la remontada, Arbeloa introdujo a Trent Alexander-Arnold y Brahim para agitar el centro del campo. Tras un gol anulado a Mbappé por fuera de juego, el Real Madrid logró el empate momentáneo gracias a una jugada colectiva liderada por Fede Valverde que culminó Vinícius. El brasileño, que anotó su noveno gol ante el conjunto navarro, evitó cualquier celebración polémica, reafirmándose como el principal baluarte ofensivo del equipo.

Pese al empuje final, el Real Madrid no supo controlar el encuentro y terminó sucumbiendo ante la efectividad de Raúl García de Haro. La derrota deja al equipo blanco en una situación de vulnerabilidad máxima a la espera de lo que suceda en el resto de la jornada liguera.