Sorloth, con un doblete, Giuliano y Lookman firman la victoria rojiblanca en el Metropolitano para romper una racha de tres jornadas sin ganar y mirar con optimismo a la Liga de Campeones

El Atlético de Madrid ha recuperado la memoria competitiva justo cuando más lo necesitaba. Tras tres jornadas de dudas en el campeonato doméstico, el conjunto de Diego Pablo Simeone regresó a la senda del triunfo con una victoria de peso ante el Espanyol (4-2). Pese a un inicio titubeante que obligó a los locales a remar contra corriente, la pegada de Sorloth y la clarividencia de Baena permitieron que el Metropolitano terminara la noche regado de ilusiones antes del compromiso europeo del martes frente al Brujas.

Una reacción fulminante tras el golpe inicial

El plan de juego del Espanyol, basado en el robo y la transición rápida, dio frutos casi de inmediato. A los seis minutos, Jofre batió la portería rojiblanca tras rematar un centro de Dolan desde el costado derecho. El gol visitante sembró el nerviosismo en una defensa que ha estado en el punto de mira durante las últimas semanas, pero el Atlético no tardó en reaccionar bajo el liderazgo de sus piezas clave.

La ausencia de Koke en el once inicial fue cubierta por Cardoso, mientras que el Cholo apostó por la imaginación de Álex Baena para suplir a Barrios en la medular. Fue precisamente el exjugador del Villarreal quien, al borde del descanso, iluminó el encuentro con un toque magistral que permitió a Giuliano poner el 2-1 en el marcador. La jugada, iniciada por Sorloth y prolongada por Griezmann, culminó en las botas de un Giuliano que encontró el premio a su insistencia tras varios partidos de sequía.

La conexión de Sorloth y la solidez de Lookman

El empate previo al gol de Giuliano llevó la firma de Sorloth, quien aprovechó un servicio de Marcos Llorente desde la banda derecha. El delantero noruego confirmó su excelente sintonía con los laterales del equipo, especialmente con Ruggeri. Desde el carril izquierdo ocupado por el italiano nació el cuarto y definitivo tanto atlético, un cabezazo imponente de Sorloth que sentenció el choque.

Por su parte, el nigeriano Lookman volvió a demostrar su olfato goleador al anotar en el segundo palo tras la salida de un córner. Con este tanto, el atacante ya ha visto puerta en todas las competiciones que ha disputado con la elástica rojiblanca, consolidándose como una pieza fundamental en el esquema ofensivo.

Gestión de esfuerzos pensando en el Brujas

Simeone aprovechó la ventaja para gestionar la carga de minutos de sus jugadores más determinantes. Koke y Julián Álvarez iniciaron el encuentro desde el banquillo, una decisión que parece orientada a proteger a sus figuras de cara al duelo de Liga de Campeones contra el Brujas. La «Araña» entró en la segunda mitad para ocupar el flanco izquierdo, manteniendo la tensión competitiva en un equipo que parece haber encontrado el equilibrio entre el rendimiento de Griezmann y la voracidad de Sorloth.

Aunque Edu Expósito recortó distancias para el Espanyol con un gran disparo de zurda en los compases finales, el Atlético no permitió que la victoria se le escapara. Los tres puntos sirven para estabilizar a una plantilla que ha vivido una auténtica «montaña rusa» de sensaciones y que ahora viaja a Europa con la moral renovada.