El conjunto vitoriano tumba al equipo de Xavi Pascual en un final agónico (67-70) y peleará por el título tras remontar nueve puntos de desventaja en el último cuarto

La Copa del Rey de 2026 ya tiene su final soñada, aunque por un camino inesperado. El Baskonia dio la gran sorpresa en el Roig Arena al eliminar al Barça (67-70) en una segunda semifinal de infarto. Los hombres de Paolo Galbiati, que llegaron a verse nueve abajo al inicio del último periodo, tiraron de casta y acierto exterior para desarbolar a un conjunto azulgrana que colapsó en los minutos decisivos. El torneo del K.O. hace honor a su nombre y el equipo vasco desafiará este domingo al Real Madrid por el trono nacional.

Un inicio de dominio azulgrana

El encuentro arrancó con el guion previsto por Xavi Pascual. Bajo la batuta de un inspirado Laprovittola y el poderío físico de Will Clyburn, el Barça impuso su ley desde el salto inicial. El parcial de salida (7-2) obligó a Galbiati a pedir un tiempo muerto temprano, pero la sangría no se detuvo. Los triples de Punter y el dominio en el rebote ofensivo permitieron a los culés cerrar el primer cuarto con una renta cómoda (21-15), sellada con una canasta sobre la bocina de Willy Hernangómez.

Sin embargo, el Baskonia avisó de que no se rendiría fácilmente. A pesar de los intentos de Satoransky y Vesely por romper el partido, la irrupción de Forrest y la puntería de Kurucs ante su exequipo mantuvieron a los vitorianos a un solo punto al descanso (37-38).

El amago de ruptura del Barça

Tras el paso por vestuarios, el Barça pareció dar el golpe definitivo. Un triple estratosférico de Laprovittola sobre la bocina del tercer cuarto puso la máxima ventaja en el electrónico (59-50). El Roig Arena asistía a lo que parecía el preludio de un pase plácido a la final para los catalanes, que dominaban el ritmo y castigaban cada error defensivo baskonista.

Pero la rebelión vitoriana comenzó en el amanecer del último cuarto. Spagnolo tomó el mando de las operaciones y la defensa del Baskonia se ajustó hasta asfixiar el ataque azulgrana. Un triple de Luwawu-Cabarrot y una acción espectacular de Forrest dieron la vuelta al marcador (63-64), sembrando el pánico en las filas de Pascual.

Un final de infarto y el error de Parra

El último minuto fue una oda al suspense. Con el marcador 67-69 tras un mate rabioso de Shengelia, el Barça tuvo varias opciones para igualar o ponerse por delante, pero los errores de Laprovittola y Vesely en tiros liberados resultaron letales.

A cuatro segundos del final, Luwawu-Cabarrot recibió una falta personal. El francés falló el primer tiro libre, dando una vida extra al Barça, pero anotó el segundo para poner el 67-70. En la última posesión, con el tiempo agonizando, Joel Parra intentó un triple a la desesperada que ni siquiera tocó el aro. La alegría se desbordó en el banquillo vitoriano: el Baskonia vuelve a una final de Copa y lo hace tumbando a uno de los grandes favoritos.