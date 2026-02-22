La jornada dominical del 22 de febrero de 2026 estará marcada por una mayor presencia de nubes y rachas de viento que rozarán los 40 km/h, aunque las temperaturas se mantendrán suaves.

La estabilidad atmosférica continúa instalada en la Ciudad Autónoma, aunque con ligeros matices respecto al sábado. Según el parte meteorológico detallado para este domingo 22 de febrero, los ceutíes encontrarán un cielo menos despejado y un viento de Levante que, lejos de amainar, seguirá soplando con intensidad, especialmente durante la mañana y el mediodía.

Madrugada y mañana: Cielos variables y viento fuerte

Tras una madrugada de cielos despejados con temperaturas mínimas de 14°C, el panorama comenzará a cambiar a partir de las 08:00 horas. La entrada de humedad por el Estrecho favorecerá la aparición de intervalos de nubes y claros, una tónica que se mantendrá durante todo el día.

El viento de componente Este (Levante) será el factor dominante:

Rachas máximas: Se esperan picos de hasta 40 km/h hacia las 11:00 horas.

Se esperan picos de hasta hacia las 11:00 horas. Navegación: Aunque no se han activado avisos amarillos por fenómenos costeros, la intensidad del viento mantendrá el mar agitado, por lo que se recomienda precaución en actividades náuticas y se prevé un tránsito por el Estrecho con el habitual movimiento del Levante.

Mediodía y tarde: Temperaturas agradables

A pesar de la nubosidad, el termómetro experimentará un ligero ascenso, alcanzando los 16°C de máxima a las 14:00 horas. La sensación térmica será muy similar a la temperatura real, gracias a que el viento comenzará a perder fuerza gradualmente conforme avance la tarde.

Al igual que en la jornada anterior, el índice UV se situará en un nivel 5 (Medio) al mediodía. Pese a la nubosidad parcial, los expertos recomiendan no bajar la guardia con la protección solar si se planean paseos por las playas o el Monte Hacho.

El cierre del fin de semana

La noche del domingo se prevé tranquila, con una atmósfera parcialmente nubosa y una caída suave de las temperaturas hasta los 14°C. El viento continuará su tendencia a la baja, despidiendo el fin de semana con rachas más moderadas de unos 26 km/h.