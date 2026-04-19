En una tarde marcada por el guion inicial, el Racing Ferrol se llevó los tres puntos en su visita al Athletic Club II tras imponerse 0-1 en la Primera División RFEF (Group 1) este domingo, 19 de abril de 2026. El protagonista fue Chema, autor del único tanto del partido a los 6 minutos, y un conjunto ferrolano que supo gestionar la inercia del partido para resistir hasta el final.

Gol temprano y partido controlado por el Racing

La historia se escribió pronto. Apenas si había tomado ritmo el duelo cuando el Racing Ferrol encontró la línea de pase y, con velocidad, logró romper el partido en su primer golpe real de efecto. Chema adelantó a su equipo con un gol que cayó como un jarro de agua fría para el filial rojiblanco.

Resumen de goles

6′ Racing Ferrol: Chema (0-1).

A partir de ahí, el Athletic Club II asumió el protagonismo ofensivo, pero se topó con una defensa bien colocada y con una transición que, si bien no buscaba el espectáculo, sí protegía el marcador con criterio. El ferrolano estuvo atento a los espacios y evitó que las llegadas se convirtieran en ocasiones claras sostenidas. En varias fases, el partido pareció dividirse en dos: un Athletic empujando, con insistencia, y un Racing dispuesto a administrar el tiempo sin renunciar a reaccionar cuando se le presentaba una ventaja.

El Athletic II buscó, pero le faltó el último paso

Con el paso de los minutos, el filial buscó insistir por dentro y por fuera, tratando de encontrar desajustes y llegar con más gente al área. Sin embargo, el gol temprano obligó a un ejercicio de madurez táctica: no era solo cuestión de llegar, sino de llegar con efectividad. El Athletic II generó acciones que inquietaron, pero el Racing Ferrol respondió con oficio, manteniendo la distancia entre líneas y cerrando las zonas donde suele aparecer el peligro.

El 0-1, en ese sentido, se convirtió en un problema psicológico y de ejecución para los locales. Cuando el partido no perdona, el margen para fallar es mínimo, y el Athletic Club II no terminó de encontrar el ajuste final para igualar. Aun así, el conjunto rojiblanco no bajó los brazos, apretó en el tramo medio del encuentro y obligó a un trabajo defensivo constante a los visitantes.

La lectura táctica: ventaja temprana y solidez

El Racing Ferrol, por su parte, se benefició de una ventaja que no solo era numérica, sino también anímica. Haber marcado tan pronto permitió que el equipo tomara decisiones con calma: defender con orden sin replegarse en exceso, y salir con intención cuando el rival dejaba espacios. En esa gestión estuvo buena parte del éxito. Chema no solo marcó: su tanto marcó el ritmo, y el Racing supo sostenerlo.

Además, la forma de competir del Ferrol recordó a los equipos que entienden la categoría: menos concesiones, más concentración y lectura clara de los momentos. Cada balón dividido, cada segunda jugada y cada transición se convirtió en una oportunidad para confirmar que el 0-1 podía aguantar. Y así fue: con el reloj avanzando, el Athletic II encontró resistencia, y el Racing transformó la dificultad en control.

Cierre con sabor a victoria

Al final, 0-1 y tres puntos para el Racing Ferrol en un partido que se decidió por un golpe temprano. Chema firmó el tanto decisivo a los 6 minutos, y el conjunto visitante cerró filas para que la remontada no llegara. Para el Athletic Club II queda la lectura de una noche exigente: el esfuerzo ofensivo existió, pero la definición y la precisión en el último tramo no acompañaron. Para el Racing, en cambio, es una victoria que refuerza la confianza y consolida su capacidad para competir con solidez fuera de casa.