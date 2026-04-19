El Ibiza no encontró el camino para romper la resistencia del Sevilla Atlético y terminó cediendo por 0-1 este domingo 19 de abril de 2026. Un gol de M. Sierra (81’) inclinó el partido en el tramo final y certificó la victoria del filial sevillista en un encuentro marcado por la tensión, el control alterno y el desgaste físico de ambos equipos.

Desde el inicio, el choque tuvo ritmo irregular. El Ibiza buscó iniciar jugadas con intención y colgó balones con frecuencia al área, tratando de ganar la segunda jugada y acercarse con peligro a zonas de remate. El Sevilla Atlético, por su parte, mantuvo una organización seria y compacta, concediendo poco espacio entre líneas y esperando la oportunidad para salir con velocidad.

Goles: M. Sierra sentencia el Ibiza-Sevilla Atlético

81’ — Sevilla Atlético: M. Sierra anota el 0-1.

Un partido disputado que se resolvió a pocos minutos del final

La primera parte dejó señales de lo que luego se vería en el marcador: el Ibiza puso más voluntad ofensiva, aunque con dificultades para enlazar ocasiones claras, mientras el Sevilla Atlético alternó periodos de defensa ordenada con fases de contragolpe. El partido, en general, fue de esos que obligan a decidirse por detalles: una pérdida, una falta de precisión o un control a destiempo cambiaban el guion en segundos.

Tras el paso por vestuarios, el Ibiza intentó apretar y aumentar la presión en campo rival. Sin embargo, el rival supo aguantar el empuje y, cuando el conjunto local se expuso un poco más en busca del empate, el Sevilla Atlético apareció con más peligro en transiciones cortas. El paso de los minutos elevó la temperatura del encuentro y cada balón dividido adquirió un valor determinante.

En ese contexto llegó el golpe. En el 81’, el Sevilla Atlético encontró la vía para convertir: M. Sierra aprovechó el momento para marcar y colocar el definitivo 0-1. El tanto no solo otorgó ventaja al filial, sino que cambió la psicología del partido: el Ibiza pasó a cargar con más jugadores hacia adelante, arriesgando líneas y dejando espacios que el Sevilla Atlético intentó explotar en los instantes posteriores.

Análisis breve: el acierto del Sevilla Atlético vale más que la insistencia local

La lectura principal del choque es clara: el Ibiza tuvo más continuidad en el intento ofensivo, pero le faltó eficacia en las zonas donde se decide. El Sevilla Atlético, en cambio, compitió con disciplina y supo esperar el momento. El gol de M. Sierra llegó cuando el partido estaba más abierto, y esa oportunidad fue suficiente para llevarse el botín.

Más allá del marcador, ambos equipos dejaron argumentos: el Ibiza mostró hambre de balón y capacidad de insistencia; el Sevilla Atlético demostró que sabe defender con orden y que tiene mecanismos para castigar con precisión. Al final, el resumen queda en una frase: en Primera RFEF no siempre gana quien domina más, sino quien convierte.

Próximas semanas: reacción inmediata para el Ibiza

Con la derrota, el Ibiza deberá rearmarse rápido y convertir en ocasiones lo que hoy se quedó en intención. El Sevilla Atlético, por su parte, refuerza su confianza tras un triunfo muy trabajado, de esos que suman no solo puntos, sino sensaciones.

El Ibiza 0-1 Sevilla Atlético ya es historia, pero el mensaje permanece: el tramo final vuelve a ser una sentencia, y hoy la escribió M. Sierra.