CEUTA — El asentamiento chabolista situado a las puertas de las naves del Tarajal vuelve a situarse en el centro de la polémica y la preocupación vecinal tras una noche marcada por altercados y enfrentamientos violentos entre sus propios ocupantes. La situación de tensión en el área ha llevado a los residentes de las inmediaciones a exigir una mayor presencia policial y una solución definitiva a un campamento que califican de insostenible.

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Los hechos se desencadenaron cuando varios grupos de jóvenes residentes en el asentamiento protagonizaron una pelea que alteró la convivencia del lugar. Ante la tardanza en la llegada de las dotaciones de la Policía Nacional, algunos jóvenes de los barrios colindantes tuvieron que intervenir para calmar los ánimos y tratar de resolver el conflicto de manera pacífica. Este nuevo episodio de violencia agrava el clima de inseguridad en la zona, donde los vecinos denuncian que la acumulación de tensiones les impide conciliar el sueño y dificulta el día a día.

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El campamento más conflictivo y vulnerable

El campamento del Tarajal se ha consolidado como el punto más crítico de la ciudad en lo que respecta a asentamientos irregulares. En él conviven principalmente menores extranjeros no acompañados (MENA), además de adultos y colectivos altamente vulnerables como mujeres con niños y bebés.

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La convivencia en este espacio se ve amenazada de manera constante no solo por las reyertas puntuales, sino también por incidentes de mayor gravedad. Entre ellos, los residentes recuerdan con inquietud el reciente incendio de proporciones graves registrado en el lugar, que estuvo a punto de desencadenar una tragedia de dimensiones mayores.

Prioridad para la Delegación del Gobierno

Ante este escenario, la Delegación del Gobierno en Ceuta ha ratificado que el desmantelamiento de este asentamiento es la operación prioritaria dentro de la primera fase de erradicación de chabolismo en la ciudad, tras actuaciones previas en otros puntos costeros como El Guano.

El delegado del Gobierno, David de la Encina, ha señalado recientemente que el Estado cuenta con plazas disponibles en sus recursos de acogida para afrontar esta intervención, especificando que los perfiles más vulnerables, como las mujeres y los menores, deberían ser derivados a recursos especializados como el de Caballería o a carpas específicas habilitadas por otras administraciones.

No obstante, una operación de esta magnitud requiere una estrecha coordinación y la disposición previa de los recursos de la Ciudad Autónoma, especialmente en lo relativo al amparo de los numerosos menores que allí residen, con el fin de ejecutar un desalojo seguro y definitivo que devuelva la tranquilidad a los vecinos de la frontera.