El primer Debate final de la undécima edición de «La isla de las tentaciones» reunió a los protagonistas seis meses después del reencuentro en una entrega marcada por la tensión, los enfrentamientos y la intervención de la presentadora Sandra Barneda. El espacio televisivo abordó la situación actual de las parejas con la revelación de conversaciones privadas, cuentas pendientes con los solteros.

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El derrumbe de Náyades, la aparición de chats de Andrea y el cruce de reproches con Nacho

La emisión arrancó con el reencuentro entre Náyades y Andrea, quienes confirmaron su relación sentimental tras fundirse en un beso en el plató ante la mirada de Nacho de Borbón. Náyades reconoció estar muy vinculada al italiano y haber apostado firmemente por él, aunque admitió sentirse afectada por el dolor causado a su anterior pareja, momento en el que no pudo reprimir las lágrimas y necesitó el consuelo de Sandra Barneda.

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La situación se complicó con la intervención inesperada de Stephany, participante de la octava edición del formato, quien desveló la existencia de un romance previo con Andrea y aportó capturas de conversaciones mantenidas tras el programa. Aunque el italiano restó importancia a los mensajes calificándolos de mero «tonteo» y Náyades optó por restarle gravedad tras asegurar que ya los conocía, el episodio generó un notable revuelo en el plató. Por su parte, Nacho de Borbón se mantuvo al margen y afirmó encontrarse bien en su actual etapa en solitario, mientras Barneda moderaba el debate ante la intensidad de los reproches cruzados.

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La reconciliación entre Mara y Miguel y las confirmaciones de infidelidad de Juanpi

El bloque central del programa estuvo protagonizado por Mara, Miguel y Juanpi, cuyas trasnochadas diferencias volvieron a estallar en directo. Tras un intenso intercambio de reproches sobre la veracidad de sus sentimientos en la isla, la presentadora intervino para recordar el sufrimiento experimentado por Miguel durante su paso por el concurso. Finalmente, Mara reconoció su actitud y pidió disculpas públicamente a su exnovio: «Te pido perdón por todo el daño que te he hecho, no te mereces ningún tipo de daño, lo he hecho con mucha crueldad», unas palabras que fueron aceptadas por Miguel.

Mara se rompe tras la entrada de Juanpi



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Posteriormente se incorporó Juanpi, cuyo reencuentro con Mara desencadenó un nuevo ataque de llanto en la joven tras un confuso saludo inicial. Juanpi confirmó abiertamente haberle sido infiel al asegurar que no se fiaba de ella debido a vivencias pasadas y que prefirió adelantarse a posibles traiciones, un comportamiento que mantuvo la inestabilidad en la pareja y culminó con la entrega de un pijama con su rostro como peculiar obsequio. La propia Sandra Barneda admitió al despedir el bloque encontrarse completamente desconcertada ante el cariz de los acontecimientos.

La bronca entre Kico y Fran y el cierre del debate mediado por Sandra Barneda

El tramo final del espacio estuvo protagonizado por la llegada de Kico y Paula cogidos de la mano para evidenciar los avances logrados en su relación tras sanar heridas pendientes. Paula reconoció haber albergado sentimientos más intensos hacia Fran de los admitidos inicialmente, matizando que en la villa únicamente se produjeron besos y tocamientos, mientras que Fran y Kico protagonizaron una ag perdida discusión marcada por los reproches mutuos.

La tensión alcanzó cotas elevadas al interrumpirse constantemente entre ambos, lo que obligó a la presentadora a intervenir físicamente para separarles y aplacar los ánimos en el plató. Mientras el debate se cerraba entre acusaciones sobre el comportamiento mantenido en la isla, Paula reconoció sentir vergüenza al rememorar las imágenes emitidas, poniendo fin a una noche calificada por la propia Barneda como de máxima intensidad televisiva.