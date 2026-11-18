El artista puertorriqueño Ricky Martin, de 54 años, ha alabado públicamente el largometraje «La bola negra», dirigido por Los Javis —Javier Calvo y Javier Ambrossi—, tras ejercer como moderador en un evento especial organizado por la revista «Vanity Fair» en el que compartió espacio con varios integrantes del equipo técnico y artístico de la producción, sumándose así a las valoraciones positivas emitidas previamente por otras figuras internacionales como la cantante Madonna.

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La experiencia de Ricky Martin como moderador y entrevistador del elenco

El proyecto cinematográfico dirigido por Javier Calvo y Javier Ambrossi continúa cosechando repercusión internacional y acumulando elogios más allá de las fronteras españolas, consolidándose como un fenómeno alabado por destacadas celebridades del panorama musical y cultural. En esta ocasión, la proyección de la cinta ha estado acompañada de un acto impulsado por la publicación «Vanity Fair», que reunió a diversos miembros del elenco de la película junto a Ricky Martin.

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El intérprete asumió las labores de moderación del coloquio, un rol poco habitual en su trayectoria pública que reconoció haber afrontado con cierto nerviosismo ante la exigencia de coordinar la conversación con los creadores y protagonistas del filme: «Normalmente respondo las preguntas, nunca las hago, pero tenía que estar aquí». Durante el desarrollo del encuentro, el artista eludió limitarse a la simple presentación institucional y profundizó en su labor conversacional, manifestando su admiración hacia el trabajo desarrollado por los directores y el reparto.

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El impacto emocional y las alabanzas al guion y las interpretaciones de la película

Lejos de mantenerse en un plano estrictamente formal, Ricky Martin quiso trasladar a los asistentes y al equipo la profunda conexión personal que experimentó tras visionar la obra. El cantante destacó el nivel técnico y narrativo de la producción audiovisual, poniendo el acento en la calidad de la escritura y en el registro interpretativo de los actores.

«Vi esta película y por un momento estuve dentro de ella. Me conmovió tanto… Las actuaciones, el guion… la forma en que está escrita, la gente está llorando porque es realmente conmovedora», expresó el artista durante su intervención en el evento de «Vanity Fair», subrayando la capacidad de la historia para conectar con la sensibilidad del espectador y sumándose de este modo a la estela de recomendaciones de prestigio internacional que la cinta ha recibido en los últimos tiempos.