El reality de supervivencia producido por Mediaset y Cuarzo TV concluye este jueves 12 de noviembre tras 64 días de convivencia, con Jorge Javier Vázquez desde Madrid y María Lamela en los Cayos Cochinos, donde Asraf Beno, Omar Sánchez, Víctor Janeiro y Yola Berrocal disputarán el premio de 50.000 euros.

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La tercera edición de ‘Supervivientes All Stars’ llega a su desenlace definitivo este jueves, 12 de noviembre, en Telecinco. Tras 64 días de convivencia en condiciones extremas, el formato de telerrealidad producido por Mediaset España en colaboración con Cuarzo TV cerrará sus puertas en una gala especial que comenzará a partir de las 21:45 horas y que se celebrará íntegramente desde Honduras. La emisión contará con la conducción de Jorge Javier Vázquez desde el plató de Madrid y de María Lamela desde los Cayos Cochinos, acompañados en el estudio madrileño por la reciente expulsada Rosa Benito.

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Cuatro concursantes llegan a este tramo decisivo con el objetivo de alzarse con el título de vencedor y obtener el premio final dotado con 50.000 euros: Asraf Beno, Omar Sánchez, Víctor Janeiro y Yola Berrocal. El ganador de la noche inscribirá su nombre en el historial del formato junto a Marta Peñate y Rubén Torres, vencedores de la primera y la segunda edición del concurso, respectivamente.

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La mecánica de la gala: primera expulsión y los circuitos de ‘Atlantis’ y ‘La victoria de Poseidón’

El desarrollo de la última entrega estará marcado por las sucesivas decisiones de la audiencia mediante el televoto y por la superación de dos exigentes pruebas físicas y mentales. La velada arrancará con la primera expulsión de la noche, en la que el público determinará quién ocupa la cuarta posición de la clasificación final. Tras haber obtenido Yola Berrocal la inmunidad al imponerse en el juego de líder celebrado el pasado domingo, permanecen en la lista de nominados Asraf Beno, Omar Sánchez y Víctor Janeiro. El concursante menos votado abandonará la competición de inmediato, mientras que los tres supervivientes restantes se enfrentarán al primer reto clasificatorio de la jornada.

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Este primer desafío llevará por título ‘Atlantis’, un circuito diseñado para poner a prueba la fuerza, la agilidad y la capacidad de resolución de los participantes. Los aspirantes deberán sortear diversos obstáculos para acceder a un laberinto, en cuyo interior tendrán que localizar diez rollos de tela y ordenarlos de forma correcta para componer un gran mural. Los dos primeros concursantes que logren completar el recorrido obtendrán el pase directo al siguiente juego, mientras que el tercer clasificado quedará expuesto al veredicto de los espectadores.

A continuación, el programa activará el circuito denominado ‘La victoria de Poseidón’, un duelo de alta exigencia física y destreza en el que los dos clasificados anteriores competirán por el pase directo a la votación definitiva. En esta prueba, los finalistas deberán localizar y transportar cocos, superar obstáculos suspendidos y afrontar un último reto de precisión consistente en reunir diez esferas para poder alzar la bandera que acredita el triunfo. El vencedor de este duelo asegurará su presencia en el televoto final, mientras que el perdedor se medirá en una segunda votación frente al participante derrotado previamente en ‘Atlantis’ para determinar quién ocupa la tercera plaza del podio y quién disputa el duelo definitivo por el triunfo.

Cuatro reencuentros familiares en Honduras y la despedida desde Laguna Cacao

Más allá de la competición estrictamente deportiva y las votaciones del público, la gala final de ‘Supervivientes All Stars 3’ incluirá el componente emocional con los esperados reencuentros de los cuatro protagonistas con sus respectivos familiares, quienes se han desplazado hasta territorio hondureño para acompañarles en el cierre de la aventura. De este modo, Asraf Beno recibirá la visita de su pareja, Isa Pantoja; Víctor Janeiro se reencontrará con su esposa, Beatriz Trapote; Omar Sánchez contará con la presencia de su abuela, Mica; y Yola Berrocal podrá abrazar a su hermano, Héctor.

Asimismo, la emisión recuperará el tradicional momento frente al espejo, instante en el que los cuatro finalistas podrán comprobar por primera vez los cambios en su aspecto físico tras más de dos meses de supervivencia. Finalmente, el programa llevará a cabo la clausura de la edición con la despedida de Laguna Cacao, un escenario que sustituirá en esta ocasión a Cayo Paloma —enclave habitual desde el que tradicionalmente se realizaba el cierre del concurso—, teniendo en cuenta el contexto de las protestas garífunas registradas en los Cayos Cochinos durante el inicio de la presente temporada.