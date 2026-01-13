Anoeta se viste de gala este martes 13 de enero para albergar uno de los duelos más intensos de estos octavos de final de la Copa del Rey. La Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo recibe a Osasuna en un derbi vecinal donde solo uno obtendrá el billete para los cuartos de final del torneo del K.O.

Detalles del partido

• Fecha: Martes 13 de enero de 2026

• Hora: 21:00 horas

• Estadio: Reale Arena (Anoeta), San Sebastián

¿Dónde ver el partido por televisión?

El encuentro entre donostiarras y navarros se podrá seguir en directo a través de:

• Movistar+ (canal principal y diales deportivos de la plataforma).

Las claves del encuentro

• El factor descanso: Ambos equipos llegan con margen suficiente tras sus compromisos ligueros. La Real Sociedad jugó el pasado viernes y Osasuna el sábado, lo que ha permitido a los técnicos preparar con mimo este cruce a partido único.

• Precedentes: Se repite el escenario del curso pasado, recordando duelos individuales de alto voltaje como las internadas de Barrenetxea frente a la contundencia defensiva de Boyomo.

• Campo a favor: Al salir la bola de la Real Sociedad en primer lugar durante el sorteo, el equipo guipuzcoano contará con el apoyo de su afición en una noche donde se espera que Anoeta registre una de sus mejores entradas.