La producción de animación para adultos, desarrollada por el estudio TRIGGER bajo la dirección de Kai Ikarashi, se estrenará el próximo 20 de octubre con una miniserie independiente de diez episodios ambientada en Night City

La plataforma de entretenimiento digital Netflix ha presentado esta semana, en el marco del evento IGN Fan Fest, diversos avances correspondientes a su oferta de animación dirigida al público adulto. Durante el encuentro, la compañía dio a conocer novedades audiovisuales e incorporaciones a los repartos de voz de tres de sus producciones originales, situando en el foco principal a la esperada Cyberpunk: Edgerunners 2. La presentación sirvió para confirmar las líneas maestras de esta nueva propuesta dentro del catálogo de animación de la plataforma, que busca dar continuidad a su apuesta por contenidos de alta calidad dentro del género.

Lee tambien: El documental ‘Los mejores años de nuestra vida’ de Hombres G, llega a Netflix hoy 18 de octubre

Una miniserie independiente ambientada en Night City con la firma del estudio TRIGGER

El estreno oficial de Cyberpunk: Edgerunners 2 ha quedado fijado para el próximo 20 de octubre. La obra está concebida como una miniserie independiente que constará de un total de diez episodios. En el plano técnico y creativo, la producción vuelve a contar con el trabajo del estudio de animación TRIGGER. La dirección del proyecto corre a cargo de Kai Ikarashi, mientras que Bartosz Sztybor desempeña la función de showrunner del título.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

En el aspecto narrativo, la trama trasladará nuevamente a los espectadores al entorno urbano de Night City. La historia explorará las vivencias paralelas de dos figuras centrales: Weak, una leyenda del submundo forzada a desenvolverse sin el uso de implantes cibernéticos, y D, un letal nómada inmerso en la búsqueda de secretos corporativos dentro de la ciudad.

Lee tambien: Qué ver este fin de semana en Netflix, HBO Max y Disney+: ‘Crystal Lake’, Hombres G, la saga ‘Ouija’ y más.

Elenco de voces confirmado para la versión original

De forma paralela a los detalles argumentales y de producción, se han oficializado las voces que integrarán el reparto principal de la versión original de la serie. La nómina de actores de doblaje confirmados está compuesta por Valeria Rodríguez en el papel de Roman Carax, Kimoy Lee como Talia Yang, Cesili Williams en la interpretación de Avida Yang, Daniel Wu como Kiril Yang, Brittany Lauda en el rol de Capri y E.G. Daily dando voz al personaje de Kyoko Tanaami.

Con este anuncio realizado durante el IGN Fan Fest, Netflix concreta la fecha de lanzamiento y la estructura de un proyecto que refuerza su catálogo de ficción animada para espectadores adultos de cara a la temporada de otoño.