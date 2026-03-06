La embajadora en funciones de Israel en España, Dana Erlich, ha lanzado una contundente advertencia al Ejecutivo de Pedro Sánchez. En una reciente entrevista, la diplomática ha cuestionado la línea política del Gobierno español respecto a Israel, advirtiendo que el discurso oficial y las medidas de boicot no solo afectan a las relaciones bilaterales, sino que ponen en riesgo la seguridad de los propios ciudadanos españoles.

«La tecnología israelí defiende a los españoles»

Uno de los puntos más críticos de la intervención de Erlich fue la referencia a las pulseras antimaltrato. La embajadora recordó el escándalo ocurrido cuando el Gobierno decidió sustituir estos dispositivos por otros de menor eficiencia, supuestamente por motivos ideológicos ligados al boicot contra Israel.

«Yo no quiero escuchar que las ciudadanas españolas están en peligro porque alguien decidió que es mejor comprar una tecnología inferior para boicotear a Israel. Ese odio, ese boicot, afecta también a los españoles y les pone en peligro», sentenció, subrayando que la colaboración tecnológica es esencial y que el país no quiere dejar a la ciudadanía sin las herramientas de protección adecuadas.

Críticas al discurso del Ejecutivo

Erlich acusó a ciertos sectores del Gobierno español de «cruzar la línea del antisemitismo» mediante un relato enfocado en el «odio a Israel». La embajadora manifestó su profunda preocupación por el impacto de esta retórica en la seguridad de la comunidad judía en España:

Afirmó que existen ciudadanos españoles que sienten miedo al salir a la calle e identificarse como judíos. Responsabilidad gubernamental: Recordó al presidente Sánchez que su obligación es «garantizar la seguridad de los ciudadanos» y expresó su sorpresa ante el hecho de que se otorgue espacio público y político a quienes, a su juicio, promueven el odio y la violencia.

Recordó al presidente Sánchez que su obligación es «garantizar la seguridad de los ciudadanos» y expresó su sorpresa ante el hecho de que se otorgue espacio público y político a quienes, a su juicio, promueven el odio y la violencia. Política exterior: La embajadora instó al presidente a revisar su postura internacional, señalando que tanto Hamás como el régimen de Irán agradecen el actual posicionamiento del Ejecutivo español. Asimismo, criticó que el Gobierno condene la situación en el Líbano sin hacer mención expresa a la responsabilidad de Hezbolá.

Tensión diplomática

Las declaraciones de Erlich se producen en un contexto de alta tensión internacional. La postura de Pedro Sánchez sobre el conflicto en Gaza y el Líbano ha generado roces constantes con el gobierno de Benjamin Netanyahu. Además, el presidente español ha recibido advertencias desde el ámbito internacional; recientemente, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha llegado a amenazar con romper relaciones comerciales con España, calificando al Ejecutivo de Sánchez de «aliado terrible».

Pese a la tensión, la embajadora israelí ha dejado claro que, aunque Israel prefiere mantener colaboraciones globales, su país cuenta con la capacidad tecnológica y el apoyo de otras naciones para garantizar su defensa sin necesidad de España.