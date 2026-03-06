Carlos Alcaraz, número uno del mundo y actual dominador del circuito, ha aprovechado su comparecencia previa al torneo de Indian Wells para alabar el meteórico ascenso de una de las mayores promesas del tenis nacional: Rafa Jódar.

El análisis de Alcaraz sobre Jódar

Al ser cuestionado por el joven jugador, Alcaraz no escatimó en elogios. «Me gusta mucho su forma de jugar. Sin miedo. No respeta a nadie cuando entra a la pista«, aseguró el murciano.

Para Alcaraz, la dualidad de Jódar es lo que le hace especial: «Fuera de ella es una persona muy agradable y respeta enormemente a todos los jugadores del circuito. Pero una vez que entra, cree en sí mismo y sabe que puede ganar a cualquiera». El murciano concluyó su análisis con un vaticinio optimista: «Veremos mucho más de Rafa en un par de años… o eso espero».

Un inicio de carrera meteórico

Rafa Jódar ha dado el salto al profesionalismo este 2026 tras una brillante etapa universitaria en Virginia y una sólida temporada 2025, donde conquistó tres títulos Challenger y se clasificó para las Next Gen ATP Finals.

Su irrupción este año ha sido fulgurante:

Open de Australia: Logró acceder al cuadro principal.

Logró acceder al cuadro principal. Acapulco: Consiguió una victoria de prestigio ante un top 30 mundial.

Consiguió una victoria de prestigio ante un top 30 mundial. Indian Wells: Recibió una invitación para participar, cayendo recientemente en primera ronda frente a Tabilo.

El presente de Alcaraz: invicto y en plena forma

Más allá de Jódar, Alcaraz llega a Indian Wells, su torneo favorito fuera de los Grand Slams, en un estado de forma inmejorable. El murciano sigue invicto en 2026 tras ganar los dos torneos que ha disputado y se mantiene firme en el número uno del mundo.

Alcaraz atribuye este gran momento a su madurez psicológica: «Creo que en pista controlo incluso mejor mis emociones. Esa ha sido la clave del buen nivel que estoy jugando. Desde la calma, encuentro soluciones».

Finalmente, el tenista también quiso mostrar su preocupación por la reciente inestabilidad en Oriente Medio, que afectó a otros compañeros del circuito durante los torneos de Qatar y Dubái: «Ver a algunos jugadores atrapados allí fue preocupante», confesó.