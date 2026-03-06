La Fórmula 1 ha dado el pistoletazo de salida a la temporada 2026 en el emblemático circuito de Albert Park, en Melbourne. Este Gran Premio de Australia no es solo la primera parada del calendario, sino el escenario donde se estrena el nuevo reglamento técnico, que promete revolucionar la jerarquía de la parrilla y poner a prueba la adaptación de los equipos.

Primeras sensaciones: Ferrari y McLaren marcan el ritmo

Las sesiones de entrenamientos libres del viernes han dejado claras las primeras cartas de los equipos. La FP1 estuvo dominada por los Ferrari, con Charles Leclerc marcando la pauta, seguido muy de cerca por Lewis Hamilton, que ha mostrado una adaptación rápida a su nuevo monoplaza. Max Verstappen y el Red Bull han mantenido el pulso, asegurando que la lucha en la parte alta estará muy apretada desde la primera carrera.

En la FP2, el panorama cambió ligeramente, con un Oscar Piastri estelar liderando la sesión ante su público. El joven australiano ha logrado imponerse a los Mercedes y Ferrari, confirmando que McLaren podría ser uno de los grandes protagonistas este fin de semana.

Por otro lado, el inicio no ha sido sencillo para todos. Pilotos como Carlos Sainz y Fernando Alonso han reportado problemas en pista que han condicionado su programa de trabajo, obligando a los equipos a ajustar configuraciones antes de la decisiva sesión de clasificación.

Horarios para seguir el GP de Australia (Hora Peninsular Española)

Debido a la diferencia horaria, los aficionados españoles deberán estar pendientes de la madrugada:

Sábado, 7 de marzo: Entrenamientos Libres 3 (FP3): 02:30h – 03:30h. Clasificación: 06:00h – 07:00h.

Domingo, 8 de marzo: Carrera (58 vueltas): 05:00h.



¿Dónde seguir la emoción de Albert Park?

Como es habitual en España, la emisión íntegra del Mundial de Fórmula 1 se realiza a través de DAZN, canal disponible también en plataformas como Movistar Plus+ y Orange TV. Recuerda que no existen opciones de emisión en abierto para ver la carrera en directo por televisión.

El circuito de Albert Park, con sus 5,278 kilómetros y 14 curvas, vuelve a ser el juez imparcial que dictaminará qué escudería ha interpretado mejor las nuevas reglas. La incógnita sobre si veremos un dominio claro o una temporada de máxima igualdad empieza a resolverse este fin de semana.