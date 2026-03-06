Tras una semana marcada por el humor y la excentricidad de Marc Giró, ‘El Hormiguero’ se prepara para un cambio de registro radical. Pablo Motos y sus inseparables hormigas vuelven a la carga con una agenda de invitados de lo más variopinta, que mezcla la alta política, los grandes éxitos musicales y los estrenos más esperados de la temporada en cine y plataformas.

El debut político de la semana: Juanma Moreno

El plato fuerte llegará este mismo lunes, 9 de marzo. Por primera vez en su trayectoria, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se sentará en el plató de Antena 3. Será una oportunidad única para ver al dirigente en un entorno menos formal, donde repasará la actualidad política nacional y autonómica, pero también abrirá una ventana a su faceta más personal.

El eje central de la charla será su libro recién publicado, ‘Manual de convivencia. La vía andaluza’, una obra en la que Moreno entrelaza sus vivencias personales con las lecciones aprendidas durante sus años al frente de la comunidad autónoma.

Música y ficción de altura

La semana continuará con un despliegue de rostros conocidos:

Martes, 10 de marzo: El ritmo lo pondrá Luis Fonsi . El astro puertorriqueño llega para poner el broche de oro a su gira internacional de 25º aniversario. Además, deleitará a los fans con la presentación de su nuevo sencillo, Cambiaré.

El ritmo lo pondrá . El astro puertorriqueño llega para poner el broche de oro a su gira internacional de 25º aniversario. Además, deleitará a los fans con la presentación de su nuevo sencillo, Cambiaré. Miércoles, 11 de marzo: Tarde de cine y series con el elenco de ‘Esa noche’ . Las actrices Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero presentarán esta nueva ficción de Netflix, que promete enganchar a la audiencia a partir del 13 de marzo con la historia de tres hermanas enfrentadas a un conflicto familiar inesperado.

Tarde de cine y series con el elenco de . Las actrices presentarán esta nueva ficción de Netflix, que promete enganchar a la audiencia a partir del 13 de marzo con la historia de tres hermanas enfrentadas a un conflicto familiar inesperado. Jueves, 12 de marzo: El cierre de semana se viste de gala con Bárbara Lennie y Leo Sbaraglia. Ambos actores llegan para contar todos los detalles del rodaje de ‘Amarga Navidad’, la nueva película dirigida por Pedro Almodóvar que llegará a los cines el 20 de marzo. Sin duda, una de las citas imprescindibles para los amantes del séptimo arte.

Con esta selección de invitados, el programa líder de la televisión española reafirma su capacidad para combinar temas de actualidad con el entretenimiento más selecto del panorama artístico.