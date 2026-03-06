La programación de La 1 de TVE sufrirá modificaciones significativas este sábado, 7 de marzo, para dar cabida a la emisión en directo del encuentro de clasificación para el Mundial femenino de 2027 entre España y Ucrania, además de reforzar su parrilla con contenidos conmemorativos por el 8M.

Una tarde dedicada al fútbol y al cine reivindicativo

Debido a la emisión del partido de la selección española, la cadena pública se ve obligada a realizar un reajuste en su franja vespertina, lo que conlleva la cancelación de ‘Cine de barrio’ por segunda semana consecutiva.

Antes de la cita futbolística, RTVE apuesta por el lema «Las voces de todas» con motivo del 8 de marzo, emitiendo en la sobremesa la película ‘Una cuestión de género’ (2018). Este drama biográfico narra la lucha de la joven jurista Ruth Bader Ginsburg contra la discriminación sistémica por razón de sexo, alineándose con el objetivo de la cadena de visibilizar la lucha por la igualdad.

Tras el cine, a las 17:50 horas, La 1 conectará en directo con el Complejo Deportivo Mardan en Antalya (Turquía), donde la selección dirigida por Sonia Bermúdez buscará encarrilar su clasificación frente a Ucrania, aprovechando el impulso de su victoria inicial ante Islandia (3-0).

Nuevo especial de ‘Aquí la Tierra’

Una vez finalice el partido, previsto para las 19:50 horas, La 1 mantendrá el interés de la audiencia con un especial de ‘Aquí la Tierra’. Este formato, que se ha consolidado como uno de los pilares más sólidos de la cadena, contará con una duración extendida de aproximadamente una hora. En esta ocasión, la conducción correrá a cargo de Quico Taronjí, en lugar del habitual Jacob Petrus.

La apuesta por este programa responde a su excelente rendimiento en audiencias, habiéndose convertido en el espacio más visto de La 1 el pasado mes de febrero. Con esta estrategia, RTVE busca fidelizar a la audiencia aprovechando la inercia positiva de un formato que ha demostrado ser un valor seguro incluso en la tarde del sábado.

Parrilla de tarde para este sábado, 7 de marzo: